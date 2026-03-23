Scaloni citó a un jugador de River que no estaba en los planes

La baja de Leonardo Balerdi obligó al técnico a convocar a un futbolista de urgencia para la fecha FIFA.

Lionel Scaloni sorprendió este lunes con una convocatoria que no estaba en los planes. Leonardo Balerdi , defensor de la selección argentinal, fue desafectado de la convocatoria por una lesión y su lugar finalmente será ocupado por Lucas Martínez Quarta.

La noticia fue confirmada cerca del mediodía a través de las plataformas digitales de la Selección argentina, que en esta doble fecha FIFA se enfrentará con sus pares de Mauritania y Zambia, en los que serán sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Qatar y México 2026 .

“El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta” , se detalló en el comunicado.

martínez quarta

Si bien Balerdi ganó mucho terreno en el último año en la Selección argentina, su baja para estos encuentros podría perjudicarlo gravemente de cara a la lista final de convocados para el Mundial 2026.

Martínez Quarta, por su parte, tendrá una muy buena oportunidad para mostrarse en estos amistosos y convencer al director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, de que lo convoque para el Mundial que empieza en solo 80 días.

El marcador central es el segundo capitán del Millo y no ha mostrado buen nivel en el comienzo del año, pero en distintos momentos formó parte del proceso de la Scaloneta desde 2019, cuando asumió el entrenador que luego sería bicampeón de América y campeón del mundo.

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Montiel, otro lesionado

Gonzalo Montiel no termina de encontrar continuidad en su segundo ciclo en River. El lateral derecho se lesionó durante el partido del último fin de semana por la fecha 12 del Apertura, ante Estudiantes de Río Cuarto, en el que su equipo venció 2 a 0 y donde el propio defensor había abierto el marcador de penal.

Se trata de un desgarro muscular, la sexta lesión que padece desde que regresó al club en enero de 2025. En tan solo 13 meses, el campeón del mundo acumuló cuatro dolencias de tipo muscular y dos de otro tipo, un historial que enciende las alarmas en el cuerpo técnico y el departamento médico riverplatense.

Se pierde la fecha FIFA, a menos tres meses del Mundial

La nueva lesión lo marginará de la doble fecha FIFA en la que la selección argentina enfrentará amistosos ante Mauritania y Zambia. Montiel es una fija en la lista para el Mundial, donde pelea por la titularidad en su puesto con Nahuel Molina, algo que viene pasando desde que comenzó el ciclo de Lionel Scaloni.

Además, el lateral se perderá varios compromisos con el Millonario en el corto plazo, ya que el tiempo de recuperación es de 21 días, como mínimo. Su evolución será clave para determinar si llega al Superclásico del 19 de abril ante Boca en el Monumental, duelo para el que hoy es seria duda.

El gol de penal ante Estudiantes había significado un alivio momentáneo para el jugador, que venía buscando consolidarse en el once titular. Sin embargo, la fatiga muscular volvió a interrumpir su camino, dejando a River sin una de sus piezas clave en la banda derecha en un tramo decisivo de la temporada.

gonzalo montiel river

Llegan los convocados desde Europa

Los jugadores de la Selección argentina empiezan a llegar al país, para comenzar la preparación de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia que disputarán en la doble fecha FIFA de marzo.

En su llegada al país, dos de los jugadores que hablaron con la prensa fueron los mediocampistas Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Mac Allister se refirió al hecho de jugar con Messi y reconoció que “siempre es lindo jugar con él”, y se lamentó por la cancelación de la Finalissima ante España: “Es una lástima, era un lindo partido. Creo que los partidos se ganan en la cancha, somos jugadores y queremos jugar”.

Además, confesó que no vio nada sobre los rivales de la Selección argentina en el Mundial porque “estoy enfocado en lo que está pasando en el Liverpool”.

Fernández, por su parte, también expresó su tristeza por no disputar la Finalissima: “Me hubiese encantado jugarla. Ahora a disfrutar con los compañeros”.

Además, subrayó que “tratamos de tomar responsabilidad con el rival que sea y jugar lo mejor posible”.

Otro de los jugadores que frenó para hablar con la prensa fue el defensor Nicolás Otamendi, quien reveló que finalizará su etapa en la Selección argentina después del Mundial: “Es un hecho”.

Con respecto a la Finalissima, dijo: “Todo lo que sea un trofeo, y más para nuestro país, es algo lindo. Es una lástima que no se dio, pero nos quedan dos amistosos”.