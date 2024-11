Scaloni criticó el debut de Spreen, pero defendió el torneo de 30 equipos en Argentina

En una conferencia de prensa previa al duelo de Eliminatorias contra Paraguay, Scaloni expresó su disconformidad con lo ocurrido , remarcando que espera que el Comité de Ética tome cartas en el asunto: “ Creo que el Comité de Ética va a trabajar sobre esto… Que no vuelva a suceder”.

El director técnico también mostró preocupación por el impacto de este tipo de situaciones en el respeto hacia la trayectoria de los futbolistas. “Por el bien del fútbol, los que amamos a este deporte, creo que esto no tiene que volver a suceder, sin faltarle el respeto a nadie ”, afirmó.

Scaloni insistió en que estos hechos pueden menospreciar el esfuerzo y sacrificio que implica ganarse un lugar en la cancha, algo que él mismo considera esencial para mantener la esencia del fútbol.

En sus palabras, Scaloni pidió que este incidente quede como una excepción y que el Comité de Ética tome medidas ejemplares. Reiteró su deseo de que el respeto hacia el camino profesional de los futbolistas se mantenga intacto, especialmente en un deporte donde cada partido representa el fruto de años de esfuerzo: “Espero que así sea”, concluyó, dejando claro que el respeto y la ética en el fútbol son innegociables para quienes comparten su pasión por el deporte.

Las declaraciones de Scaloni reflejan su compromiso con preservar la seriedad y la dedicación que el fútbol requiere, manifestando la esperanza de que estas situaciones no vuelvan a empañar la profesión.

Por sus declaraciones sobre la participación de Spreen en un partido de la #LigaProfesional y la cantidad de equipos en Primera División pic.twitter.com/dgGtCMClRP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 13, 2024

Scaloni y el torneo de 30

A diferencia del caso Spreen, sobre lo que fue contundente, el DT defendió la postura de la gestión de Tapia de que el torneo de primera división sea de 30 equipo, algo que se dará con la anulación de los descensos ya confirmada.

Scaloni aseguró que el cambio de torneo y cantidad de equipos en la Liga Profesional no es algo que actúe para bien o para mal en el conjunto nacional.

Pero agregó que no es quién para opinar al respecto porque los que deben resolverlo son otros: "A la selección argentina no le afecta ni para bien o para mal la cantidad de equipos que hay en el fútbol argentino", aseguró Scaloni.

Y agregó: "Pero no soy el indicado para hablar porque me estaría metiendo en un terreno que no es el mío".