Deportes La Mañana Scaloni ¿Scaloni dirigirá River? La firme postura de Fantino para que vaya a Boca

El entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni brindó una distendida charla con el periodista en el streaming Neura y reveló cómo ve su futuro fuera de la Selección.







Si Lionel Scaloni hubiera decidido dejar la Selección argentina aquella vez donde paralizó a los argentinos tras dejar abierta la posibilidad de marchar del seleccionado, le habrían llovido las ofertas de clubes que sueñan con hacerse de su servicio. En una entrevista con el periodista Alejandro Fantino, en el streaming Neura, confesó qué club dirigiría cuando deje el seleccionado.

"El día que quiera dirigir y no esté en la Selección, estoy abierto para cualquier club. no, me involucran solo con vos... Mis hijos son de River. El fanatismo se pierde. Se pierde. Y cuando estás acá te vas dando cuenta de la magnitud de las cosas. Cuando estás en una posición como la mía, para mí es irrelevante sinceramente, si me toca en algún momento puede ser", dijo Scaloni tras ser consultado si dirigiría a Boca.

Sumado a esto, y en una charla distendida, el laureado entrenador del combinado nacional que consiguió dos Copa América, una Copa del Mundo y la Finalissima en Wembley durante su período, desarrolló sobre cómo impactaría ser entrenador de un club argentino: "Nunca contó lo económico. Ni siquiera cuando jugaba. Cuando jugaba había tenido otras ofertas para irme a jugar a otros lugares, pero estábamos tan bien en La Coruña que nos quedamos ahí. Y creo que hay veces que se priorizan otras cosas, como estar bien, como estoy ahora en la selección, he priorizado quedarme y estoy bien. El futuro se verá, no me parece identificarse con una sola selección. No habría problema, aparte como se vive el fútbol acá. Lo que pasa es que ahí ya todo el amor que tienes se va solo para un lado, a la que me tiene"