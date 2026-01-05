Se cayó el pase de Franco Amarfil a Independiente Rivadavia: los posibles destinos

Pese a que estaba acordado el monto y los términos, la lepra mendocina no cumplió y el pase sigue siendo de Cipo.

Luego del título histórico que logró Independiente Rivadavia en la Copa Argentina , la continuidad de Franco Amarfil en la lepra mendocina parecía un hecho. El club que preside Daniel Vila se había mostrado predispuesto a pagar los 320 mil dólares del pase a Cipo para hacerse definitivamente de la ficha del volante.

Sin embargo, el plazo para abonar esa suma se cumplió y la institución cuyana dejó pasar su oportunidad. Tenía tiempo hasta el 31 de diciembre para pagar la ficha, intención que había mostrado la directiva de Independiente Rivadavia pero finalmente eso no ocurrió.

De haberse concretado, la transacción se convertiría en la venta más cara de Cipo en su historia , algo que por ahora quedó trunco.

Incluso, el plantel que dirige Alfredo Berti ya está entrenando pero el futbolista surgido en la escuela de fútbol Los Humildes y que fuera capitán de Cipo en el Federal A se encuentra con su familia en la región.

La decisión no deja de sorprender, ya que por haber sido campeón de la Copa Argentina, Independiente jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores y recibirá un jugoso monto en dólares como premio por participar.

Hay varios equipos de primera división que están interesados y también podría emigrar a algún club del exterior. Todo depende si quien adquiere su pase es un club o un grupo inversor.

En las redes sociales, hinchas de San Lorenzo o Instituto de Córdoba pidieron por su contratación, mientras que los fanáticos del club mendocino se lamentaron por su salida.

Un alto poder de reventa

Teniendo en cuenta el nivel que mostró Amarfil en los últimos años, el costo de su pase es muy bajo y la posibilidad de reventa es muy alta. Siendo muy joven se ganó la titularidad en el albinegro, donde fue capitán. Llegó a Nueva Chicago a comienzos de 2024 y la rompió, sumándole gol a su habitual despliegue.

Ese desempeño en Mataderos lo llevó a dar el salto a primera división y fue titular casi siempre desde su llegada a Independiente Rivadavia.

Franco tiene apenas 24 años y una proyección más que interesante, algo que seguramente le permitirá continuar en la elite de nuestro fútbol o en alguna liga competitiva.

franco amarfil independiente rivadavia trofeo

Un éxito detrás de otro

Entre tantos momentos para guardar en su memoria y la de su gente, jugó contra Boca en La Bombonera y eliminó a River en la Copa Argentina, torneo del que salió campeón a pesar de ser expulsado en la final contra Argentinos Juniors.

Franco Maximiliano ha sido fundamental en la construcción colectiva de Independiente Rivadavia, ya que es la rueda de auxilio del equipo, le da intensidad para la marca y buenos pases de salida a sus compañeros para elaborar en ofensiva. Ahora no será nada sencillo reemplazarlo.

Amarfil empezó a jugar al fútbol en la Escuela Los Humildes, de la cual nunca se olvidó y a la que siempre visita cuando viene a pasar unos días a su casa. Hizo el largo camino de las inferiores en Cipo y se convirtió en uno de los capitanes más jóvenes del primer equipo con apenas 22 años.

Tras la buena campaña en 2023 como uno de los líderes del Capataz, partió a Chicago y el resto es historia conocida. Lo sobresaliente, además, es que el futbolista sigue dándole cosas al club que lo hizo profesional, incluso cuando ya hace tiempo que es un jugador de primera.