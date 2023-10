Se confirmó: Agustín Canapino correrá en IndyCar en 2024 y lanzó una frase prometedora

El arrecifeño debutó en la IndyCar esta temporada y ha dejado una impresión duradera en el campeonato. Su continuidad en la categoría era esperada con entusiasmo por sus seguidores, y finalmente, la confirmación oficial llegó a través de las redes sociales de Juncos Hollinger Racing, quienes declararon: "One more dance", haciendo referencia a la famosa serie "The last dance" de los Chicago Bulls de Michael Jordan.