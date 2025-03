Se cortó la racha: el equipo argentino que perdió tras 245 días

Todo lo que empieza tiene un final . Las largas rachas que pueden tener los equipos, jugadores entre otras cosas siempre concluyen por más larga que sean y se colocan en una parte de la historia hasta que otro equipo, o no necesariamente otro, rompa con esos números. El club Real Pilar , de la Primera B, se quedó con una estadística llamativa.

El elenco cayó ayer 2-0 ante Argentino de Quilmes por el certamen nacional y dejó al club pilarense con una marca histórica: el equipo volvió a perder después de 245 días sin conocer la derrota con grandes resultados logrados en la Primera C en una gran temporada que lo llevó a concretar el ascenso a la siguiente categoría.

Una larga racha que todavía perdura

Huracán venció a San Lorenzo por 2 a 0 en el Tomás Adolfo Ducó y celebró así un triunfo clave en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral, el equipo de Frank Darío Kudelka sumó tres puntos fundamentales que lo dejaron en la sexta posición del Grupo A con 12 unidades.

Además de la importante victoria que lo posiciona muy bien, el Globo sumó una gran alegría al adueñarse del clásico de barrio más grande del mundo frente al Ciclón, en un duelo que se jugó con mucho temperamento y que tuvo a una de sus grandes figuras en Leonardo el Colo Gil, quien después trascendió que tiene una tremenda estadística en clásicos.

La racha ganadora en clásicos del Colo Gil tras la victoria de Huracán

En el fútbol argentino hay jugadores que se agrandan en las difíciles, Leonardo Gil es uno de ellos. No importa la camiseta que tenga puesta, el Colo ya demostró que cuando hay que jugar un clásico en el fútbol argentino, él no pierde, y así lo concretó el domingo con la victoria de Huracán sobre San Lorenzo.

Colo Gil.jpg

La historia del mediocampista con los clásicos es impresionante. Desde su debut en este tipo de partidos, no sabe lo que es perder. Son diez encuentros jugados en la liga argentina y el invicto sigue intacto. Su primer derbi fue con Estudiantes, donde jugó tres veces contra Gimnasia: dos triunfos y un empate.

Luego, en su paso por Talleres, le tocó enfrentar dos veces a Belgrano y ambas terminaron en igualdad. En Rosario Central, su rendimiento fue clave en los duelos ante Newell’s: dos triunfos y dos empates. Y ahora, con la victoria en el clásico porteño, el invicto se extiende aún más.

No hace mucho, el volante de 32 años estaba del otro lado de la cordillera, jugando en Colo Colo, donde incluso llegó a ser campeón en 2024. Pero a pesar del título, el club decidió no renovarle el contrato, lo que sorprendió a más de uno en el fútbol chileno. Sonó para seguir en ese país e incluso llegó a expresar su deseo de jugar en Boca, pero finalmente Huracán le abrió las puertas y él no dudó.