Se fue a jugar al fútbol con amigos y después salió de joda: el sábado de Marcos Rojo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/bocajrssports/status/1799865206237024323?s=48&t=-uUsFvihEjnOrBt-WOvggg&partner=&hide_thread=false Mirá el sábado que metió Rojo...

Mamita... pic.twitter.com/5ttN0H576P — (@BocaJrsSports) June 9, 2024

Sin embargo, aquello no fue todo: por la tarde, el surgido en Estudiantes disputó un picado con amigos en el country Miralagos. Incluso, uno de sus compañeros ocasionales subió una postal de la previa del encuentro y se deshizo en elogios hacia el subcampeón del mundo con la Albiceleste: "Jugar de doble 5 con este muchacho no tiene precio". Rojo sufrió dos desgarros en lo que va del año y, para colmo, se ausentó en 17 cotejos por diversas dolencias.

La entrevista en la que Rojo se defendió y el apoyo de Riquelme

A su vez, no es la primera vez que el ex Zenit corre riesgos: en 2022, había hecho algo similar cuando jugó un partido con su círculo íntimo, pero bajo la lluvia y descalzo, dos situaciones que acrecientan el riesgo de una eventual lesión. En la semana, el defensor había hablado en una entrevista con Radio La Red y había remarcado que su compromiso con la institución era total: "No estoy de joda. Da bronca que me digan eso porque la mayoría de la gente no me conoce. Si no fuera profesional, no hubiera hecho la carrera que tuve".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1798709093059924203&partner=&hide_thread=false "ASUMO TODA LA RESPONSABILIDAD DE LA ÚLTIMA DERROTA"



Marcos Rojo se refirió al partido vs Platense, en el que salió expulsado: "Lo acepté adelante de mis compañeros y el técnico, fue un error enorme"



Audio: Radio La Red pic.twitter.com/zgPvjpBGaq — Diario Olé (@DiarioOle) June 6, 2024

Más allá de que sigue siendo un intocable para el Consejo de Fútbol y para Juan Román Riquelme, quien supo ser el encargado de convencerlo para arribar al conjunto de La Ribera, lo cierto es que su relación con los hinchas está en permanente desgaste. Sus prestaciones en la cancha tampoco fueron auspiciosas y el combo de desavenencias podría alejarlo del elenco azul y oro.