Se fue silbado: la reacción de Gago contra la hinchada de Boca tras empatar con Independiente

El entrenador xeneize no evitó hablar de los silbidos que recibió el equipo en la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

La Bombonera le dio un sacudón al plantel de Boca para que reaccione a un momento de bajo rendimiento el cual lo llevó a que esté pendiente de la definición de la Liga Profesional de Fútbol, de la cual no participa, para saber si al menos puede jugar la fase previa de la Copa Libertadores, torneo que esta temporada no disputó.

Fernando Gago , el entrenador que llegó al club para intentar revertir la situación, no evitó hablar en conferencia de prensa sobre el expreso descontento de los hinchas que, en partes, sienten que la vara está más baja para un club que siempre quiere estar batallando por títulos.

“ Los silbidos es una situación que como futbolista la viví muchas veces. En este estadio, en otros clubes. El hincha quiere ganar, entiendo que pueda estar descontento . No sólo por este partido, sino por la eliminación de la Copa Argentina", dijo el entrenador ante la prensa.

Gago.mp4

Sumado a esto, realizó un balance desde que tomó el mando en el club para suceder a Diego Martínez: “El balance en líneas generales es bueno. Es difícil bajar conceptos en tan pocos partidos. Nos hubiese encantado jugar la final de la Copa Argentina. Para lo que viene es seguir trabajando en equipo. Tenemos la pretemporada y eso me da mayor confianza en el trabajo que podamos hacer. Y a partir de ello de generar el mejor equipo posible”.

“Hubo muchas cosas para mejorar y me hace plantear lo que viene, las cosas que se hicieron mal y seguir sosteniendo lo que se hizo bien. Espero ser un equipo que domine, que tenga autoridad de local y de visitante, de tener una idea de juego. Que se vea lo que quiero en los 90’, no en 10 o en 45”, agregó el DT xeneize.

En continuidad a sus declaraciones Gago se refirió a la definición de la LPF entre Vélez, Talleres y Huracán que decretará el futuro de Boca para las copas internacionales del próximo año: “Hay que esperar, no nos queda otra. Estamos en esta situación y tenemos que esperar los partidos", dijo y agregó: “Están los resultados hechos, no hablamos de merecimientos ni de castigo, no hablamos de nada. Tenemos que esperar y jugar en las condiciones que toque”.

El resumen de un partido que provocó un silbido de La Bombonera para Boca

Boca e Independiente empataron 0 a 0 en un partido disputado esta tarde en La Bombonera, por la vigesimoséptima fecha de la Liga Profesional. En un encuentro con llegadas para ambos lados, la más clara fue para la visita, con un cabezazo de Lautaro Millán que fue rechazado en la línea por Marcos Rojo.

En el inicio, el Rojo cuidó mejor el balón y tuvo las primeras llegadas. Sin embargo, con el correr de los minutos, el Xeneize se acomodó y con una buena actuación de Pol Fernández en el mediocampo pudo recuperar algunas pelotas que le permitieron salir de contra.

Boca-Independiente.jpg

Los mejores momentos de los dirigidos por Fernando Gago fueron cuando Marcelo Saracchi y Exequiel Zeballos lograron conectar, pero no le llevaron demasiado peligro a Rodrigo Rey. Los de Julio Vaccari tuvieron más posibilidades de cara al arco de Leandro Brey, pero el arquero respondió bien.

El primer ataque peligroso del partido fue para Boca, a los 22 minutos, cuando el lateral Saracchi desbordó y puso un centro para la llegada del delantero Milton Giménez, quien no pudo cabecear con precisión.

Solo dos minutos después, el volante Kevin Zenón puso un gran pase filtrado y cruzado para la aparición del extremo Zeballos, pero el arquero Rey estuvo atento para cortar el pase y anticiparse al mano a mano.

El “Rojo” abrió la segunda parte con su llegada más clara del partido. Al primer minuto y tras un centro desde la izquierda, el arquero Leandro Brey quiso cortar con los puños pero erró completamente en el cálculo, sirviéndole el gol al mediocampista Lautaro Millán, cuyo cabezazo fue salvado en la línea por el defensor Marcos Rojo.

Tres minutos después, el que llegó fue el local. El “Changuito” Zeballos fue habilitado con un pase en profundidad y se fue mano a mano ante Rodrigo Rey. Cuando quiso rematar al segundo palo, el lateral Federico Vera se esforzó y pudo puntear la pelota, que pegó en el palo y fue contenida por Rey.

Boca-Independiente-1.jpg

A los 16 minutos se dio una jugada similar. Zenón volvió a habilitar a Zeballos por el costado izquierdo, esta vez con un pase aéreo, pero el extremo demoró en el disparo y la pelota terminó yéndose al córner.

Independiente pudo haberlo ganado en la última jugada del partido. El delantero Ignacio Maestro Puch disputó una pelota ante el defensor Lautaro Di Lollo y, al ganar el duelo, quedó mano a mano ante Brey. El centrodelantero picó la pelota ante la salida del arquero, pero su tiro se fue ancho.

La parcialidad local no quedó conforme con el juego de Boca en el segundo tiempo, lo que provocó los silbidos de toda La Bombonera, en una despedida de un año que lejos estuvo de ser el ideal para los hinchas.

La síntesis del empate entre Boca e Independiente

Liga Profesional 2024. Fecha 27. Boca - Independiente

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Héctor Paletta.

Boca: Leandro Brey; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Milton Delgado, Pol Fernández; Kevin Zenón, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos; Milton Giménez. DT: Fernando Gago.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Joaquín Laso, Adrián Sporle; Lautaro Millán, Iván Marcone, Felipe Loyola; Santiago Hidalgo, Gabriel Ávalos, Diego Tarzia. DT: Julio Vaccari.

Cambios en el segundo tiempo: 5m. Rubén Martínez por Federico Vera (I); 20m. Ignacio Maestro Puch por Gabriel Ávalos (I), Lucas González por Santiago Hidalgo (I), Brian Aguirre por Kevin Zenón (B) y Lucas Janson por Miguel Merentiel (B); 37m. Federico Mancuello por Lautaro Millán (I); 39m. Agustín Martegani por Exequiel Zeballos (B) e Ignacio Miramón por Guillermo Fernández (B).