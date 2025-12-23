Se postuló para dirigir a Boca: un entrenador que ya sonó en el club mostró sus ganas de asumir el cargo

Un entrenador con presente en el exterior confesó que un llamado de Boca seduce y se postuló para el futuro de Boca.

Antonio Mohamed es uno de los entrenadores que en cada movimiento en la dirección técnica de la institución suena para asumir pero solo queda en los rumores de pasillos. Esta vez, a la espera de las definiciones que pueda tomar la comisión directiva de Boca con respecto al futuro de Claudio Úbeda, el turco abrió el paragua y expresó su deseo de llegar al club.

" Obviamente a cualquier tipo le seduce un club como Boca y ya lo dije un montón de veces, pero a veces los momentos no coinciden”, reveló en diálogo con Tyc Sports y sumó: "Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca",

Más allá de esta declaración pública sobre su deseo, el entrenador reveló que en los últimos años no fue llamado para entablar negociaciones: " No me llamaron nunca . Hay siempre sondeos de allegados pero de Boca no me llamaron nunca. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva".

Turco.jpg El Turco Mohamed

“A Román lo vi dos veces en mi vida nada más. Y alguna que otra vez nos hemos enfrentado. Compartimos un asado una vez y la segunda ocasión fue que vino a saludar a una mesa cuando yo estaba comiendo con Ricardo La Volpe”, reveló sobre su vínculo con el presidente de la institución Juan Román Riquelme.

Más allá de sus expresiones que resonaron, Mohamed también expresó que está contento en el Toluca y no piensa en cambiar de club: “Sí, me quedo en México. Estoy contento. Ahora la intención es disfrutar y descansar con la familia para lo que viene. Renové en Toluca hace unos meses por dos años, pero en junio de 2026 tenemos una cláusula mutua de salida y, si una de las dos partes decide terminar, termina. Pero yo estoy muy contento. Veremos después del Mundial“.

En Boca no gustó: cuál fue el escandaloso contrato que pidió Borja y frenó las negociaciones

Por momentos parecía que Boca metía la bomba del mercado de pases con una negociación sorpresiva que entabló con el exdelantero de River Miguel Ángel Borja, quien había mostrado interés por vestirse con la azul y oro. Lo había dejado en claro uno de sus hermanos en diálogo con el medio ESPN tras confirmarse que no seguiría bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Todo parecía que desde las partes había predisposición para llegar a un acuerdo que los vincule contractualmente pero una diferencia en las posturas terminó haciendo que la negociación se termine y esté más cerca de llegar a Cruz Azul de México. Según trascendió el colombiano habría hecho un fuerte pedido económico que en el club no cayó bien.

El delantero habría pedido una cifra superior a los dos millones de dólares anuales lo que significa un valor más alto que los contratos que tienen los referentes Leandro Paredes y Edinson Cavani. En la dirigencia del xeneize creen que haber mencionado al club fue para conseguir una mejor oferta del elenco mexicano.