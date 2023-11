¿Se queda? El inesperado like de Scaloni en la cuenta de la AFA

"Una cosa importante que quería decir es parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el Cuerpo Técnico y necesito pensar. Necesito pensar mucho que voy a hacer ", disparó, sin previo aviso, el entrenador de la Selección albiceleste.

Y agregó: "No es un adiós ni mucha cosa pero necesito pensar, porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posible y que esté bien" , despertando el asombro de los argentinos que no esperaban, ni en lo más mínimo, esta confesión del entrenador del seleccionado actual campeón de Copa del Mundo, Copa América y lider del ranking FIFA.

Scaloni.jpg

Sin embargo, hay indicios de que este anuncio, que despertó las chances de que no continúe en el cargo de la Selección, puede no concretarse. Uno de ellos es un like que el lider de la Scaloneta le dio a una publicación que compartió en las redes sociales la cuenta oficial de la Selección argentina, sobre el hat-trick que le convirtió Claudio Echeverri a Brasil, para darle la victoria y el pase a las semifinales de la Copa del Mundo sub-17 que se disputa en Indonesia.

Aún no hay certezas de qué motivó a Scaloni a realizar dicho anuncio. Es que, ni siquiera los jugadores estaban al tanto de lo que podía suceder en la conferencia de prensa, tras una victoria histórica del seleccionado albiceleste. “Recibir esa noticia fue un shock”, afirmó el central Nicolás Otamendi, en la zona de prensa.

Tanto para los jugadores, como para los hinchas, fue un anuncio difícil de asimilar. De hecho, Lionel recibió ese pedido de los hinchas que imploran por que no se consuma la salida del entrenador: “Leo, yo te quiero decir algo que te queremos decir 40 millones de argentinos, no te vayas", le dijo una chica, con una camiseta del club Matienzo de Pujato, ciudad natal del entrenador. A pesar de estu, su continuidad todavía es una incógnita.