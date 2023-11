Sorpresa: Lionel Scaloni reapareció tras poner en duda su continuidad en la Selección

El triunfo de la Selección Argentina frente a Brasil en el Maracaná , por las Eliminatorias Sudamericanas, quedó absolutamente empañado por las declaraciones de Lionel Scaloni tras el partido: el DT campeón del mundo dejó entrever que había cuestiones internas que no lo conformaban del todo y amagó con una eventual renuncia. Por supuesto, sus palabras paralizaron a todos los fanáticos de la Albiceleste.

Los propios jugadores se sorprendieron ante el desplante del entrenador, que aseguró que todavía no tenía definida la continuidad más allá de este año: "Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y seguir ganando".