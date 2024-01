Se sacude el fútbol europeo: Jürgen Klopp dejará Liverpool

“Ya en noviembre le dije al club que me iría al final de la temporada. Me estoy quedando sin energía, esa es la verdad. Amo absolutamente todo de este club y Liverpool pero sé que no puedo hacer el trabajo una y otra y otra y otra vez”, fueron las frases más salientes del entrenador alemán, que llegó desde Borussia Dortmund y le imprimió su ritmo frenético a los "reds".