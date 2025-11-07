Se sorteó el ATP Finals, el "torneo de maestros", con presencia argentina

Quedaron definidas las zonas del último torneo ATP del calendario y que lo disputan los mejores tenistas del año.

Se viene el ATP Finals , el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del circuito y las ocho mejores parejas del año en el tenis. En Turín, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz protagonizarán un nuevo capítulo de la rivalidad por el número 1, mientras que Novak Djokovic irá por un nuevo trofeo en un certamen que ya ganó ocho veces.

El sorteo de la competencia de singles, a la que todavía le resta definir un participante, determinó que Alcaraz (2°) será cabeza de serie del grupo "Jimmy Connors". Allí estarán también el estadounidense Taylor Fritz (4°), Djokovic (5°) y el australiano Alex De Miñaur (7°).

El español podría recuperar el primer puesto del ranking que perdió esta semana: para lograrlo, debe llegar a la final y le bastará cualquiera resultado en el partido decisivo. El italiano, por su parte, aspira a repetir el título obtenido el año pasado al derrotar al estadounidense Fritz en la final.

image

Sinner será cabeza de serie del otro grupo, nombrado “Bjorn Borg”. Sus rivales serán el alemán Alexander Zverev (3°), Ben Shelton (6°) y un jugador aún en definición, pero que saldrá de Felix Auger-Aliassime (8°) o el italiano Lorenzo Musetti (9°). Por ahora, el que entra es el canadiense, aunque el italiano depende de sí mismo: está en semifinales del ATP 250 de Atenas y debe ganar el título para clasificar a la cita en Turín.

Las ATP Finals se jugarán sobre superficie dura y bajo techo en el Inalpi Arena, desde este domingo, 9, al siguiente, 16.

Horacio Zeballos, el representante argentino en el ATP Finals 2025

El tenis nacional volverá a tener presencia en el ATP Finals, también conocido cómo el “torneo de maestros”. Horacio Zeballos y Marcel Granollers intentarán ponerle el broche de oro a un año que los vio consagrarse en Roland Garros y el US Open. Será la sexta participación consecutiva de la pareja hispano-argentina, tercera favorita en el torneo de cierre de temporada. En 2023 fueron finalistas en Turín y este año llegan con el objetivo de repetir aquella actuación.

image

El sorteo determinó que Granollers y Zeballos integren el Grupo Peter Fleming, junto con los británicos Liam Glasspool y Julian Cash (1°), los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz (6°), y los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori (7°).

En el Grupo John McEnroe quedaron Harri Heliovaara (Finlandia) y Henry Patten (Gran Bretaña), números 2 del mundo; Marcelo Arévalo (El Salvador) y Mate Pavic (Croacia), los número 4; los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski (5°), y los estadounidenses Christian Harrison y Evan King (8°). Los dos mejores de cada zona avanzarán a semifinales.

Zeballos y Granollers tienen muy buenos antecedentes en superficies duras bajo techo. La combinación de potencia, precisión y experiencia de la dupla de las más temidas en la modalidad. Con la presencia del marplatense, el tenis argentino volverá a estar representado en el torneo más selecto del año. A sus 40 años, Zeballos continúa siendo una referencia en el circuito de dobles, símbolo de vigencia, profesionalismo y trabajo en equipo.