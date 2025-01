Se supo cómo son las charlas de Franco Colapinto y Alpine: ¿se desocupa una butaca?

Alpine tiene confirmado a Pierre Gasly como uno de sus pilotos principales, pero la segunda butaca, ocupada por Jack Doohan, no parece estar asegurada a largo plazo. Según trascendió, Doohan tiene una cláusula de rescisión por rendimiento que podría ejecutarse tras las primeras seis carreras de la temporada si no cumple con los objetivos del equipo. En su debut en la categoría, el australiano no logró un desempeño destacado, lo que abrió la puerta para que Alpine considere alternativas, entre ellas Colapinto.

Qué pasará con Franco Colapinto y Alpine

Flavio Briatore, el influyente empresario detrás de las estrategias de Alpine, dejó entrever que Colapinto es una opción real. “Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Colapinto sorprendió a todos”, afirmó Briatore, quien también señaló: “Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1”.