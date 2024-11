Se supo la razón detrás del no festejo de Alejandro Garnacho, luego de meter un golazo en la Premier

El delantero argentino marcó el tercer gol en la goleada del Manchester United, sin embargo, llamó la atención que no lo celebró.

En una contundente victoria por 3-0 sobre el Leicester City, el argentino Alejandro Garnacho dejó su sello en el marcador con un golazo desde fuera del área. Sin embargo, el tanto que normalmente hubiera desencadenado una celebración efusiva sorprendió a los fanáticos de Old Trafford por la reacción inesperada del joven delantero, quien optó por un gesto serio, prácticamente inmóvil, al marcar. Garnacho apenas se inmutó mientras sus compañeros intentaban animarlo, dejando una imagen que rápidamente generó comentarios y especulaciones sobre su actitud.

La situación se aclaró en la conferencia de prensa posterior al partido, cuando Bruno Fernandes, capitán y asistente en el gol, reveló las razones detrás de la actitud de Garnacho. Según Fernandes, la falta de celebración del joven argentino no era un desplante al equipo ni una señal de rebeldía, sino una manifestación de su frustración ante el sentimiento de haber perdido el cariño de la gente.

Embed PFFF QUÉ GOLAZO DE GARNACHO. pic.twitter.com/I0TrZloGBC — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 10, 2024

Bruno Fernandes explicó porqué Alejandro Garnacho no celebró el gol

"Garnacho marcó un gran gol, pero no lo celebró como debía porque cree que ha perdido la confianza de algunos aficionados", explicó el capitán portugués. Para Garnacho, esta reacción fue una especie de mensaje al público de Old Trafford, que en las últimas semanas había cuestionado su rendimiento en un Manchester United que no ha tenido su mejor arranque de temporada.