Se supo por qué Fernando Gago negó haber tenido contacto con la CD de Boca

En una conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo frente a Atlas, Gago fue tajante: “Yo tengo contrato. ¿Cómo vamos a hablar de futuro? ¿Por qué no hablamos mejor de cómo salió esa información si no hay nada? ¿Cómo puedo asegurar algo del futuro? Si yo tengo contrato acá. No tengo nada, no tengo ninguna oferta, no tengo nada. No entiendo”, expresó el técnico, intentando calmar las especulaciones. Sin embargo, sus palabras no lograron frenar la marea de rumores que lo vinculan directamente con el banco de Boca.