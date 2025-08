¿Se va o no? El incierto futuro de Dibu Martinez en el fútbol europeo

Todo parecía que Emiliano Martínez se iba del Aston Villa para dar un paso en su carrera profesional y continuar en un club de mayor jerarquía. Sin embargo las negociaciones no avanzan y a pesar de ser una de las figuras más reconocidas del fútbol internacional le está costando cerrar una negociación que satisfaga a todas las partes más allá del deseo que tiene el arquero de la Selección argentina.

Tanto parecía un hecho su salida que el último partido de Dibu en el estadio Villa Park tuvo la emoción del arquero y todo el estadio al empezar a entender que pudo haber sido el fin de su estadía en los villanos. Manchester United es el club con mayor interés de contratar al oriundo de Mar del Plata aunque las negociaciones no han avanzado con fuerza para tratar de cerrar la contratación con rapidez.

El periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano dio detalles de cómo está el diálogo con el arquero: “El Manchester United sigue hablando con el Aston Villa , esto pasó la semana pasada, hablaron de una operación de préstamo y el Aston Villa no quiere dejar salir a Dibu Martínez en préstamo”.



“Es un jugador muy importante para ellos, es uno de los mejores porteros del mundo, entonces dejarlo salir en préstamo no es algo que quieran hacer. El United lo ha intentado porque sabe que al jugador le gustaría la oportunidad de ser el nuevo portero del United, pero de momento el Villa ha cerrado las puertas, no creo que sea una operación que pueda pasar porque el Villa quiere 35 o 40 millones de euros -alrededor de USD 46 millones- y el United va a poner su dinero en un delantero. Entonces la operación Dibu Martínez, de momento, no se hace”, sumó Romano

Cuándo arranca la nueva temporada de la Premier League

Con ciertos clubes ya disputando una pretemporada, el comienzo de la Premier League se acerca cada vez más, aunque equipos como el Chelsea, que se consagró campeón en el Mundial de Clubes, se espera que arranquen la preparación muy sobre la fecha.

El Dibu Martínez

Y es que ya hay una fecha inicial. El viernes 15 de agosto dará inicio a la temporada 2025/26 en la liga de Inglaterra, cuando el campeón Liverpool estrenará el certamen ante el Bournemouth a las 16 horas. Por su parte, Aston Villa jugará el sábado 16 ante el Newcastle y el Manchester United debutará en un partidazo ante el Arsenal, el domingo 17 a las 12:30 horas.

Recordemos que la temporada de competiciones en Inglaterra iniciará con la final de la FA Community Shield, que la disputarán el campeón de la Premier League, el Liverpool, y el campeón de la FA Cup, el Crystal Palace. El partido será el 10 de agosto, en el mítico Estadio de Wembley, a partir de las 11 de la Argentina.