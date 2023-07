¿Se va de San Lorenzo? Aclaran que será del futuro de Augusto Batalla

Quien también habló del tema fue Augusto Batalla, quien se mostró más cauto que Caruzzo aunque aseguró que quiere permanecer en el Ciclón al menos seis meses más.

“Con respecto a mi situación personal vuelvo a repetir lo mismo, una vez que termine el campeonato se verá qué sucede. Sinceramente todavía no tengo ninguna noticia de absolutamente nada”, aseguró.

Augusto Batalla 2.jpg

“No puedo dar ninguna certeza de nada porque no tengo directamente información. Después obviamente tendré mis deseos personales y en base a lo que suceda, veremos cuál es la mejor decisión no solo para mi sino para San Lorenzo y para mi carrera”, agregó Augusto Batalla.

“El sentirse cómodo y el sentirse contento en un lugar no es cosa de todos los días”, aseguró antes de cerrar: “No puedo dar una palabra de certeza porque no me gusta mentir y no me gusta ser rehén de mis palabras. Ojalá que salga todo bien”.