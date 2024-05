¿Se viene? Cuál es el DT que pica en punta para dirigir a Independiente

La relación de Independiente con Bragarnik no es sencilla. El club arrastra tres deudas significativas que están vinculadas al empresario: 460 mil dólares al Tijuana por Facundo Ferreyra, dos millones de dólares al Elche por Iván Marcone, y además mantiene una deuda salarial con el volante. Estas cuestiones podrían complicar las negociaciones con Vaccari, aunque hasta ahora no se ha mencionado que Bragarnik esté presente en la reunión, ya que se encuentra en España resolviendo asuntos relacionados con el Elche.

La negativa de Nicolás Larcamón fue un verdadero golpe para Independiente. El técnico de 39 años iba a firmar su contrato hasta fines de 2025, pero decidió no hacerlo, sumándose a una lista de entrenadores que prefirieron rechazar el ofrecimiento del Rojo, incluyendo nombres como Antonio Mohamed, Guillermo Barros Schelotto, Néstor Pekerman y Mauricio Pellegrino. Esta situación obligó a la dirigencia a volver a considerar a Vaccari, quien inicialmente había sonado fuerte tras la salida de Tevez, pero luego fue relegado en la prioridad.

Independiente 2.jpg Vaccari suena en Independiente

Quiénes son las otras opciones que tiene Independiente en carpeta

A pesar de que Vaccari se perfila como el principal candidato, otros nombres siguen en consideración. Ruben Darío Insua, ex técnico de San Lorenzo, ha manifestado su interés en dirigir a Independiente. "¿Quién le va a decir que no a Independiente? Es un club grande, con prestigio. Nunca tuve contacto con nadie de Independiente ni con otro club de Argentina. Obvio que me sentaría a charlar si me llaman", comentó Insua. Otro que se ha postulado es Jorge Burruchaga, quien afirmó: "Tengo armado mi cuerpo técnico y quiero dirigir".

Vaccari dejó recientemente Defensa y Justicia tras un ciclo que comenzó en 2022, dirigiendo 90 partidos, de los cuales ganó 42, empató 25 y perdió 23. En 2023, fue finalista de la Copa Argentina, aunque cayó ante Talleres. Su desempeño y experiencia en el fútbol argentino lo posicionan como un candidato sólido para tomar el mando de Independiente, aunque las deudas y la relación con Bragarnik siguen siendo un factor de preocupación.