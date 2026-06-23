Sin arquero: el insólito gol errado de Croacia ante Panamá

En su primera victoria del Mundial, el conjunto europeo falló una chance inmejorable para aumentar la ventaja.
Croacia venció 1-0 a ,Panamá por la segunda fecha del grupo L del Mundial 2026 y logró su primer triunfo en el certamen. El conjunto europeo tuvo una chance inmejorable para ampliar la ventaja, con una contra, pero Marco Pasalic falló insólitamente.
Los croatas sufrieron mucho para ganar ante Panamá, que a pesar de realizar un gran partido, quedó eliminado de la Copa del Mundo, ya que no tiene chances ni siquiera de llegar al tercer puesto.
El insólito errado de Croacia ante Panamá
Tras el 1-0 de Croacia, los panameños salieron a buscar el empate agresivamente, y dejaron espacios para una contra, que llegó a los 11 minutos del complemento, pero Pasalic falló de manera insólita.
Modric puso un pase preciso para Pasalic, que se fue solo desde la mitad de la cancha e intentó picársela a Mosquera, que le tapó la pelota. En el rebote, le volvió a quedar al croata, que sin arquero la mandó por arriba del travesaño y estiró el sufrimiento de su selección.
Las tremendas atajadas del arquero de Croacia
Panamá sorprendió al mundo dominando en gran parte del encuentro a Croacia, que tuvo a Dominik Livakovic, su arquero, como gran figura de la jornada, con impresionantes atajadas para aguantar el cero en su arco.
A los 22 del primer tiempo, cuando el partido todavía estaba empatado, Rodríguez cruzó un tremendo cabezazo a contra pierna, que Livakovic logró desviar y el travesaño lo terminó ayudando.
En el segundo tiempo, el arquero croata tuvo una racha tremenda: tapó dos bombazos seguidos desde el lado derecho, ante la mirada de sus defensores, que dejaban espacios por todos lados.
Luego, tras esa jugada, llegó un nuevo cabezazo de los panameños, que Livakovic terminó sacando heroicamente por encima del travesaño. La pausa de hidratación ayudo a Croacia para frenar el envión de Panamá.
El insólito errado de Kane para Inglaterra
Inglaterra no pasó del empate ante Ghana, en Boston, por la segunda fecha del Mundial 2026. Fue un encuentro parejo, aunque en el final los británicos estuvieron más cerca de la victoria.
En el cierre del partido, Harry Kane tuvo una chance clarísima para darle la victoria a su equipo, pero el remate del futbolista del Bayern Munich salió por arriba del arco.
Tras un centro desde la derecha, Nico O'Reilly cabeceó al travesaño y Ghana se salvó de milagro. Pero en el rebote, el conjunto africano tuvo todavía más suerte cuando Kane, uno de los mejores atacantes del planeta, quiso fulminar al arquero y su remate salió muy lejos.
Con este punto, Inglaterra y Ghana llegaron a 4 unidades, pero los europeos están primeros por la diferencia de gol lograda en la primera fecha. Croacia quedó con tres tras la victoria ante Panamá, que fue eliminado del torneo.
En la última fecha, Inglaterra enfrentará a Panamá, mientras que Croacia jugará ante Ghana. Se definirá en esta jornada como quedarán las posiciones del grupo L, y a que parte del cuadro irá cada selección, con grandes posibilidades de que entre el tercero como uno de los mejores.
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