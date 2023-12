Sociedades Anónimas: Javier Milei aprieta a Chiqui Tapia

Hace unos meses, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia , se había dirigido a los dirigentes de los más de 3500 clubes que forman parte de la Asociación con contundencia: “Las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) no tienen existencia jurídica ni espacio dentro del estatuto. Por más que algunos ven y lo quieren mostrar como algo superador a lo que nosotros tenemos”.

En aquella arenga de Tapia a los dirigentes, el presidente de la AFA hablaba de “tema terminado” y de que “ no vamos a pelear contra algo que no existe ”. Sin embargo, el tema ahora sí existe y el Gobierno Nacional habilitó la posibilidad de que los clubes se privaticen.

Chiqui Tapia

Cabe aclarar que esta modificación en la Ley del Deporte involucra tanto a los clubes de fútbol afiliados directa o indirectamente a la AFA, como a cualquier asociación deportiva civil y sin fines de lucro. Pero el potencial de negocio que tiene el fútbol puede despertar el interés de un privado de invertir y participar como dueño, y que sea perfectamente legal independientemente del pensamiento filosófico actual de los dirigentes.

Y esto ocurre porque ahora la AFA ya no tiene argumentación legal para no hacerle lugar a este cambio y esto es porque el DNU afectó a la Ley del Deporte de tal manera que los artículos en los que antes la AFA se podía apoyar para rechazar esta opción, ahora dicen lo contrario. En conclusión, esa opción ya no es posible.

Javier Milei: su gusto por la Premier League y la sospecha de negocios turbios en el fútbol argentino

El Presidente de la Nación, en una entrevista radial, defendió su concepto de “libertad” y puntualizó que “no se van a privatizar los clubes: damos la opción de que se amplíe el régimen de sociedades posibles, es opcional. Si querés seguir teniendo el club como ahora, podés tenerlo como ahora”, explicó con neutralidad.

Pero enseguida puso su énfasis liberal con un ejemplo: “Tenés el club A y el club B. Al A históricamente le iba bárbaro y el B, que tiene menos recursos, decide entrar en un formato capitalista. Le inyectan dinero y ahora gana siempre y el club A, digamos, con la lógica del pobrismo, le va a empezar a ir mal. ¿Qué va a querer la gente? Que seamos capitalistas".

Siempre que habló de las SAD, Milei remarcó que le gusta el formato de la Premier League porque “el modelo inglés permite la libertad de capitales privados para adquirir clubes de fútbol. Y no les va mal”, había dicho hace un mes. Y ahora, con el DNU ya firmado, fue un poco más allá y planteó una suspicacia:

"Quizá lo que se oponen son los que quieren mantener este nivel de miserabilidad porque, tal vez, estén atendiendo negocios propios. ¿Cuál es el problema de ampliar el menú de opciones? ¿Tanto les molesta la libertad?”, sentenció.

Clubes deportivos de Neuquén contra propuesta de Milei.jpg

En Neuquén, en un encuentro coordinado por el Subsecretario municipal de Deportes, Mauricio Serenelli, más de 60 clubes de Neuquén habían expresado su rechazo a la medida. Esto fue en los días previos al ballotaje que terminó ganando Javier Milei, siendo elegido Presidente de la Nación. En ese contexto, de 100 representantes de los clubes se habían reunido en el club municipal para defender y afirmar el rol que cumplen en promocionar el deporte entre los jóvenes.

"Los clubes tienen que seguir siendo instituciones sociales sin fines de lucro, donde los chicos y chicas encuentren un espacio de contención, de esparcimiento, y no sociedades anónimas como pretende Milei, lo que dejaría a los pibes en la calle”, había dicho el presidente del PJ provincial, Darío Martínez.