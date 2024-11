¿Spreen debuta en Riestra?: la impactante noticia que recibió el "streamer"

La idea de Riestra, es que Spreen participe en algunos minutos de los próximos partidos, con el objetivo de aportar al equipo y cumplir su deseo de jugar profesionalmente y esta puede ser su primera oportunidad.

Esta es la lista de convocados para el partido frente a Vélez.



El encuentro se diputará el lunes 11/11 a las 16:00 hs en el Estadio Guillermo Laza.



¡Vamos Riestra!

¿Cómo se conoció la noticia del fichaje de Spreen?

La noticia ha causado revuelo, no solo por lo inesperado del fichaje, sino también porque marca una tendencia cada vez más común en la que las redes sociales y el fútbol se entrelazan de manera inesperada. Spreen, que cuenta con millones de seguidores en plataformas como YouTube y Twitch, se encuentra ahora federado como futbolista profesional en el equipo de Bajo Flores, lo que ha generado un gran debate entre los fanáticos del deporte.

La inclusión de Spreen en Deportivo Riestra se mantuvo bajo perfil hasta que la noticia se viralizó a través de una figurita del famoso álbum de Panini. En dicha imagen, el streamer aparece vistiendo la camiseta del equipo, con el número 47 asignado, y todos los datos correspondientes a su nueva faceta como jugador: nacionalidad, edad, posición (delantero) y pierna hábil.

Aunque la inclusión de su nombre en el sistema COMET de la AFA había sido solicitada desde principios de año, la noticia pasó desapercibida hasta que el álbum de figuritas lo hizo público. El club, que ascendió recientemente a la Liga Profesional, decidió incorporar al streamer como parte de una movida publicitaria que involucra a su principal sponsor, una reconocida marca de bebida energizante, que también lanzó una edición especial de latas con la imagen característica de Spreen. Esta estrategia busca atraer a los millones de seguidores del santafesino y, de paso, generar impacto en el mundo del fútbol.

Spreen es un fenómeno en las redes sociales, conocido principalmente por sus transmisiones de videojuegos como Minecraft, Fortnite y Call of Duty. Sin embargo, el influencer no ha sido ajeno al mundo del fútbol. En el pasado, participó en eventos organizados por la AFA, donde compartió cancha con otros creadores de contenido e incluso fue parte de un amistoso transmitido por AFA Estudio. Si bien su desempeño futbolístico en esa ocasión no fue destacado, eso no le impidió seguir adelante con su incursión en el fútbol profesional.