Talleres y Belgrano no se sacaron ventajas en el clásico de Córdoba

La T fue mucho más en el Kempes, pero no pudo traducir su superioridad en goles.

En el cierre de la jornada de domingo, el clásico de Córdoba aparecía como uno de los platos más atractivos. De todos modos, Talleres y Belgrano no se sacaron ventajas en el Chateau Carreras y empataron 0-0 : tres de los cuatro cotejos que se disputaron hoy acabaron sin goles y dejaron entrever la postura de los equipos en los derbis, mucho más dedicados a evitar las conquistas rivales.

En un estadio colmado por fanáticos del local, que resolvieron no otorgarle entradas a la hinchada del Pirata, se mostró muy superior a lo largo del encuentro, pero no logró capitalizar las contadas aproximaciones que tuvo en el área rival. Con Ramón Sosa como estandarte, los anfitriones se acercaron de la mano de dos tiros libres: el primer remate del paraguayo terminó en las manos de Nahuel Losada. En la siguiente acción, un centro preciso del guaraní no pudo ser conectado de cabeza por Gastón Benavidez.