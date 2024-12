Tensión en el Turismo Nacional: así lo fue a buscar Leonel Pernía a Andrés Jakos

Luego de esto, Pernía muy enojado se acercó a Jakos después de la carrera para decirle que “así no se corre porque así me arruinás el campeonato” , y le redobló la apuesta: “Lo que peleé por todo el año me lo arruinás por una maniobra de mala leche, porque sos un mala leche”.

Por el cruce de Leonel Pernía con Andrés Jakos en el #TurismoNacional pic.twitter.com/3Zh1QbkhA2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 8, 2024

La APAT sancionó a Pernía y este explotó

El piloto del Ford Focus fue excluido parcialmente de su serie de la Clase 3 del TN APAT en Trelew por el encontronazo que tuvo con Andrés Jakos en parque cerrado. Luego de conocer la sanción que lo envió a largar último en la final, el piloto de Tandil se mostró molestó con la decisión de los Comisarios Deportivos y apuntó contra la categoría, como así también contra el ente fiscalizador.

"Con la mala intención que salió a correr la serie (Jakos) nos dejó afuera de carrera. No me gusta que algo tan simple como ir a decirle a un tipo que te perjudicó que es un mala leche termine en exclusión. Se vuelve a marcar siempre la injusticia para nuestro lado. Vienen pasando cosas últimamente que te das cuenta que es como cuando el referí inclina la cancha", declaró Pernía en diálogo con Carburando antes de la final en Trelew.

"Enseguida cualquier cosa que haga Pernía es excluido, o sanción o multa o fecha de suspensión. Ahora lo fui a hablar a Jakos, no le hice nada, ninguna agresión, lo agarré para tenerlo cerquita y decirle bien, bien en la cara lo mala leche que es. Me excluyen de la serie. No me sorprende, me da mucha lástima. Este deporte dejó de ser un deporte de hombres, los que lo manejan no lo hacen con la justicia que lo tienen que hacer", agregó.

El palo a Urcera sin nombrarlo

"Es raro. En otra categoría corren autos fuera de reglamento y no pasa nada. No quieren desarmar, mostrar en la técnica y no lo sancionan. A mi me tiran cuatro tiros, me perjudican, hablo, digo "infeliz" y me dan una fecha. Siempre la balanza está en contra nuestra. No me sorprende para nada, me da lástima. Pero en definitiva, cada uno es como es. Y yo lo que hago lo hago siempre con buena leche y con buena intención. Y no estoy manejado por nadie, lo hago a mi manera. Creo que mi manera es la correcta. Soy sanguíneo, soy temperamental, está bien. Pero en ningún momento lo agredí a Jakos y el me cagó un campeonato. Y el gran perjudicado soy yo con la sanción", afirmó el piloto.

La referencia de Pernía fue clara en relación a lo que pasó en San Luis con José Manuel Urcera, que fue penado con una multa de 10 millones de pesos y no pudo clasificar en una de las carreras posteriores, ya que su equipo no permitió que se realizara la revisión después de correr en el autódromo puntano.

"Nunca se bajan los brazos, me sacan las ganas nomás. Un deporte tan lindo como este, llegar a esta definición de campeonato y que pase lo que está pasando...cada vez lo hacen peor, es increíble", añadió.

"Todo mal y empeoran. Si yo tuviera la facultad de los Comisarios Deportivos de impartir justicia, creeme que haría justicia. En este caso, sancionaría al mala leche que perjudicó al rival del campeonato. Me extraña del Pelado Calamante (Comisario Deportivo), como se lo dije a él recién. En la época del Pelado, con Traverso, con mi viejo, con el Toto Echegaray, se decían todas las cosas en la caras y si se tenían que boxear, se boxeaban. Como pasa en el Nascar que agarran a trompadas cuando tienen un problema y no pasa nada. Yo acá solamente a Jakos me le arrimé y le dije que era un terrible mala leche y que me había arruinado el campeonato y me excluyen de la serie. Después cuando tiran tiros en una final de campeonato nadie hace nada y se hacen los boludos", cerró Pernía.

Los tiros de los que habla son aquellos que fueron encontrados en su auto luego de ganar el campeonato del TN en Viedma el año pasado, en una apasionante definición con Urcera.