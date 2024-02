Tevez estalló tras empate de Independiente y defendió a un jugador: "Lo voy a seguir poniendo"

En el arranque de la Fecha 4 de la Copa de la Liga, Independiente no logró superar a Huracán, empatando sin goles en un partido marcado por la superioridad numérica del Rojo durante casi todo el encuentro. A pesar de las expulsiones en el equipo rival, Independiente no pudo quebrar la valla defendida por Hernán Galíndez, dejando escapar dos puntos cruciales. Carlos Tevez , visiblemente molesto, se refirió al marcador y defendió a Jhonny Quiñónez, blanco de críticas.

Tevez 1.jpg Tevez salió a defender a Quiñónez

"Me voy caliente porque creo que es un partido que en el final se paga caro estos puntos perdidos", expresó Tevez en la conferencia posterior al encuentro. El Apache defendió al mediocampista ecuatoriano Quiñónez, quien ha sido objeto de críticas por parte de los hinchas: "Está bueno porque me van a criticar por él. Que me sigan criticando, porque no vamos a entrar en un tema de raza en este momento”.