Tevez reveló qué es lo único que no le puede pedir a Independiente

Esta victoria, si bien es un alivio momentáneo, no oculta las complejidades que enfrenta Tevez en su relación con los seguidores del Rojo. La impaciencia es palpable, y el entrenador no ocultó su comprensión de la situación: "No es fácil venir y plantarse y decirle a la gente de Independiente que tiene que tener paciencia, es imposible porque la gente lo poco que tiene quiere venir a ver a su equipo, paga su entrada y es imposible pedirle paciencia a la gente de Independiente", reconoció en una conversación con TyC Sports tras el encuentro en Quilmes.