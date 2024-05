El increíble audio del VAR en el partido de River: "No me cierra para tarjeta roja"

El árbitro Anderson Daronco revisó las imágenes en la que se observa un golpe de puño, pero consideró que no era para expulsión.

Conmebol publicó este miércoles los audios del VAR en el partido de Nacional de Uruguay y River por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , en los que el juez principal brasileño Anderson Daronco justifica la decisión de no expulsar a dos futbolistas del conjunto local pese a las recomendaciones del resto del equipo arbitral.

Esa falta desencadenó un escandaloso tumulto en el que Gastón Romero le propinó un golpe de puño a Paulo Díaz en el rostro. “No me cierra para tarjeta roja” , sostuvo el árbitro.

El encuentro finalizó en un empate 2 a 2 y los jugadores de River estallaron por la actuación de Daronco: "Yo traté de separar, no vi bien qué fue lo que pasó, pero después me arrimé a la pantalla del VAR y se ve una piña a Paulo Díaz que creo que merecía roja", expresó Ignacio "Nacho" Fernández.

Miguel Borja, en tanto, manifestó: “Hay una jugada que para mí marca el juego en el segundo tiempo, que era roja. Yo no entiendo cómo a un arbitro de estos, con más de 500 partidos, le cuesta sacar una roja. Si te llaman del VAR no es por una amarilla, no te puede pesar sacar una roja”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SpiderCarp23/status/1788186381107216519&partner=&hide_thread=false El VAR: che mirá que hubo una falta de roja y después un jugador de Nacional le pegó una piña a Paulo Díaz. Son dos rojas.



El árbitro Daronco: perfecto, amarilla para los dos porque no hay sangre ni fractura expuesta.



El VAR: *Lo putea en silencio*pic.twitter.com/cgLg62XAtu — SpiderCarp (@SpiderCarp23) May 8, 2024

El entrenador del "Millonario", Martín Demichelis, también se refirió a las polémicas en el encuentro: “Ustedes saben que jamás hablé de los árbitros desde que estoy en River, pero hay cosas que quedaron en evidencia. En los primeros 15 minutos del segundo tiempo se premió el no jugar al fútbol", señaló.

Y agregó: "Por suerte no fracturaron a Rodrigo Aliendro. Y después el jugador (Franco Romero) que amonestaron merecía no seguir en la cancha por la actitud antideportiva que tuvo en ese tumulto”.

El momento más caliente entre Nacional y River

Por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, River igualó 2 a 2 con Nacional de Uruguay en Montevideo. La visita ganaba por los goles de Miguel Borja y Facundo Colidio, pero el local reaccionó en el complemento, donde el partido se picó y el "Bolso" lo levantó con actitud. El arbitraje de Anderson Daronco fue muy flojo y perjudicó al equipo de Martín Demichelis, ya que hubo dos rojas que el juez no le sacó al local.

En el arranque del segundo tiempo, hubo una acción durísima cuando Leandro Lozano metió un planchazo violento sobre Rodrigo Aliendro e inmediatamente después se agarraron jugadores de ambos equipos. La famosa "tangana" que cada vez se ve menos en el certamen continental y que supo ser un clásico en la historia de la Copa, ocurrió en este caso.

paulo díaz river nacional.jpg Paulo Díaz en medio del tumulto y a punto de ser golpeado en el rostro por Romero, que no vio la roja.

Ingresaron los suplentes de ambos planteles y, en el medio del tumulto, Franco Romero le pegó una piña en el rostro a Paulo Díaz, que quedó en el medio de la trifulca. Mientras los compañeros intentaban defenderlo, el chileno se zafó como pudo hasta que se fue calmando la situación.

El árbitro Anderson Daronco fue convocado por el VAR para revisar la acción de Lozano y también lo ocurrido posteriormente. Sin embargo, después de revisar la acción mediante la tecnología, el juez resolvió apenas sacarle amarilla a Romero y el encuentro continuó once contra once.