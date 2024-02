"Todo bien": el gesto de alivio que recibió Boca para volver a jugar en La Bombonera

De movida Boca recibió noticias alentadoras para enfrentar a Defensa y Justicia por la Copa de la liga Profesional de Fútbol. La primera: su regreso a La Bombonera después de un largo proceso de recuperación del césped después de que éste sufra problemas por las carpas que se alojaron por un prolongado tiempo durante las elecciones presidenciales en la institución. Si bien en su debut en el torneo donde tuvo que hacer de local en el estadio de San Lorenzo hubo presencia del público -no ocupando la capacidad del estadio por impedimentos-, el xeneize volverá a encontrarse con su gente en el estadio.

Este viernes, a tan solo un día del encuentro con el Halcón de Varela, recibió otra gran noticia desde Ezeiza, que tranquiliza al entrenador Diego Martínez. Y es el optimo estado físico de Sergio Romero luego de que este no pueda terminar un entrenamiento en Ezeiza debido a una molestia muscular. Inmediatamente, la dolencia de Romero despertó preocupaciones en el plantel.

El jueves el arquero no fue de la partida en el entrenamiento que realizaron y fue reemplazado por el experimentado Javi García, quien podía ser considerado como titular para el encuentro ante la ausencia del joven Leandro Brey que disputa el Preolímpico sub-23.

Chiquito Romero.jpg Chiquito Romero

Esto permitió darle descanso al exarquero de la Selección argentina y llegar a tiempo para ser titular en el encuentro que disputará este sábado desde las 19.15, en búsqueda de su segunda en el torneo que transita por la cuarta fecha. Con respecto al equipo elegido por Martínez para iniciar el encuentro, sería el mismo que enfrentó al Matador de Victoria la pasada fecha: Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Mauricio Benítez, Pol Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.

Cavani todavía espera

Edinson Cavani todavía tendrá que tomarse un tiempo más para reponerse de la contractura que lo aqueja y no podrá estar en el encuentro ante los de Florencio Varela, tal como sucedió ante Tigre donde fue reemplazado por Darío Benedetto, autor de uno de los tantos de la victoria por 2-0 y quien volvería a integrar el once inicial. El uruguayo no fue convocado por Martínez para el encuentro pero probablemente acompañe al plantel, tal como sucedió ante Tigre.