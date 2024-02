La dura acusación anti Boca del Ogro Fabbiani en defensa de Cavani

Reconocido hincha de River, el ex delantero y actual director técnico de Riestra no dudó en pegarle un palo al Xeneize.

Deportivo Riestra, tras la polémica clasificación en la Copa Argentina, se prepara para un enfrentamiento clave frente a River Plate, con un nuevo entrenador a la cabeza: Cristian el Ogro Fabbiani , exdelantero millonario. Antes del enfrentamiento, Fabbiani no dudó en expresar su opinión sobre Edinson Cavani, delantero de Boca, en comparación con el rendimiento del 9 de River.

Además, Fabbiani comentó sobre su estilo de juego y las características que busca en sus equipos: "Me gusta el orden, me gusta atacar con mucha gente y este grupo de jugadores ya me conoce. En Primera División hay mucho más tiempo para pensar que en el Nacional. Al jugador hay que hacerlo sentir cómodo, uno como entrenador tiene que estar cerca". También elogió las instalaciones de primer nivel en Riestra y reveló que Víctor Stinfale le había hablado sobre el club en diciembre.

Con River Plate en constante crecimiento, Fabbiani reconoció el desafío emocional que representa enfrentarlos y destacó la importancia de hacerse fuertes de local. Mientras tanto, mantiene viva su aspiración de dirigir al club de Núñez: "River está cada día mejor y va a ser un gran desafío desde lo emocional".