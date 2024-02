La vergonzosa acusación del presidente de Talleres a Villagra, la nueva estrellita de River

En medio de la polémica generada por la partida de Rodrigo Villagra de Talleres a River, Andrés Fassi, presidente de la institución cordobesa, no dudó en expresar su descontento y desvelar detalles sobre la tensa relación que dejó la transferencia del talentoso volante de 22 años.

"Desde que yo estoy, entre enero de 2015 y febrero de 2024 se han ido 33 jugadores. Más de 20, al extranjero. Y hubo sólo dos que tuvieron la actitud de no entrenarse: Juan Cruz Komar y Villagra", reveló Fassi en una entrevista con Viejo y Glorioso Talleres, subrayando la discrepancia en el comportamiento del futbolista.

Talleres 1.jpg Villagra antes de irse de Talleres

Fassi no escatimó en críticas al relatar el pasado de Villagra en Central: "No nos olvidemos que todos estos personajes que aparecieron ahora no estuvieron hace dos años cuando Villagra estaba tirado en Rosario en el banco de suplentes, sin jugar un solo partido y ganando un peso con cincuenta. Yo fui, lo busqué y la gente de Central coreaba que salía Villagra. Lo trajimos, le dimos confianza, lo ayudamos y perfeccionamos”.