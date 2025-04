Tras el triunfo en Córdoba, Gago blanqueó qué pasa con Fabra en Boca

El entrenador de Boca se refirió a la no convocatoria del lateral para el duelo que ganó el equipo ante Belgrano de Córdoba.

Fernando Gago no anduvo con rodeos en cuanto a las explicaciones por la ausencia del lateral izquierdo Frank Fabra que, a pesar de llevar 10 años en la institución, no es tenido en cuenta a punto tal que no fue convocado para el encuentro que terminó con victoria de Boca por 3-1 ante Belgrano de Córdoba.