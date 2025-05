Tras perder con Platense, Iker Muniain habría jugado su último partido con San Lorenzo

La eliminación de San Lorenzo en las semifinales del Torneo Apertura no solo golpeó el orgullo deportivo del club, sino que también puso sobre la mesa una crisis institucional y económica que amenaza con llevarse puesto a varios referentes del plantel. Entre ellos, el nombre de Iker Muniain suena con fuerza como una de las posibles bajas. El mediocampista vasco, que llegó al “Ciclón” en septiembre del año pasado y rápidamente fue ungido como capitán, estaría evaluando seriamente la posibilidad de activar su cláusula de salida.

La derrota ante Platense, por 1 a 0, fue más que una eliminación. Fue una postal del momento que atraviesa el club: un equipo corto, con limitados recursos ofensivos, golpeado anímicamente y rodeado de escándalos institucionales. A pesar de los 45 mil hinchas que colmaron el Nuevo Gasómetro con una fiesta imponente, el equipo no logró imponer condiciones frente a un rival ordenado y eficaz. El gol de Franco Zapiola, tras un error del arquero Gill en un córner, selló el destino azulgrana.

Iker Muniain podría haber jugado su último partido en San Lorenzo

Muniain, quien portó la camiseta número 10 y la cinta de capitán en ese encuentro, fue uno de los más sentidos tras el final. Aunque no habló con la prensa, su silencio fue elocuente. No solo por la frustración de no alcanzar la final, sino también porque ese podría haber sido su último partido en casa. El próximo compromiso del equipo será ante Quilmes, por la Copa Argentina, en cancha neutral, lo que alimenta los rumores sobre su salida inminente.