Tras ser marginado de la Selección Argentina: la singular comparación del Papu Gómez sobre Messi

El exvolante del combinado nacional comentó el partido de despedida de la Pulga para una cadena árabe.

El exmediocampista de la Selección Argentina , Alejandro "Papu" Gómez analizó la despedida de Lionel Messi de la "Albiceleste" y comparó la inteligencia futbolística del capitán argentino con figuras históricas como Albert Einstein y Leonardo da Vinci .

El volante del Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos, ausente en el estadio Monumental , formó parte del panel de análisis junto al conductor Al-Khalasi y al exdelantero egipcio Mido durante una transmisión especial de la cadena kuwaití Sasha Sasha .

Durante su intervención, Gómez calificó la jornada como un triste momento histórico para el fútbol argentino y explicó que la verdadera diferencia de Messi respecto a otros profesionales no radica únicamente en la técnica, sino en la velocidad mental para procesar el juego .

Según el mediocampista, el cerebro del rosarino funciona a un ritmo superior al de una persona común, permitiéndole percibir que las acciones a su alrededor suceden en cámara lenta.

Papu Gómez comentó la despedida de Messi para un canal árabe.

En el entretiempo del encuentro amistoso frente a Benín, el exjugador de Atalanta y San Lorenzo anticipó la permanencia del capitán en cancha hasta conseguir un gol que permitiera su posterior ovación.

La predicción se cumplió cuando Messi convirtió desde el punto de penal, y así cerró su ciclo con la camiseta celeste y blanca ante el reconocimiento de la hinchada, su familia y sus excompañeros.

El evento no contó con la presencia total de los campeones del mundo en Qatar 2022 debido a inconvenientes logísticos. Entre las ausencias destacaron Paulo Dybala y Nahuel Molina, no autorizados por la Roma por la duración del viaje y la cercanía de compromisos oficiales, además de Franco Armani, quien debió permanecer con Atlético Nacional para disputar un encuentro ante Deportes Tolima.

Del corazón de la Scaloneta al silencio

Hasta Qatar, Gómez era mucho más que un integrante del plantel. Había construido una relación cercana con varios referentes, era uno de los encargados de la música durante los viajes y tenía un lugar dentro de ese grupo que se consolidó desde la Copa América 2021.

Su último partido con la camiseta argentina fue el triunfo ante Australia, por los octavos de final del Mundial. Fue titular y salió reemplazado en el segundo tiempo por una lesión en el tobillo. Después ya no volvió a jugar en aquella Copa del Mundo y tampoco fue convocado nuevamente por Lionel Scaloni.

A partir de allí comenzaron las especulaciones. Con el paso del tiempo aparecieron distintas versiones sobre un supuesto distanciamiento con parte del plantel y con el cuerpo técnico, pero nunca hubo una explicación oficial que permitiera confirmar que alguna de esas teorías fuera cierta.

El nuevo y exótico destino del Papu Gómez: dónde seguirá su carrera.

Lo concreto es que el Papu dejó de formar parte de las convocatorias y también disminuyeron notablemente sus apariciones junto a sus antiguos compañeros. En 2026, incluso, distintos medios remarcaron que aquella cercanía que había mostrado durante los años de la Scaloneta ya no era visible públicamente.

El propio futbolista alimentó parcialmente el interrogante con algunas declaraciones. Durante una entrevista en 2025 aseguró que lo había sorprendido que "mucha gente" desapareciera durante su período más complicado. Y en diciembre de 2024 había resumido su situación con una frase contundente: “Pasé de ser campeón del mundo a que no me llame nadie, desaparecer del medio o no jugar más”.

El doping que complicó todavía más su carrera

A ese alejamiento se sumó otro episodio determinante. Gómez recibió una suspensión de dos años por doping después de dar positivo por terbutalina en un control realizado cuando todavía jugaba en Sevilla.

El futbolista explicó que había ingerido accidentalmente un jarabe para la tos de uno de sus hijos y que no informó esa ingesta. La sanción fue confirmada y lo mantuvo alejado de la competencia profesional hasta octubre de 2025.

Gómez contó que incluso recibió la notificación del positivo durante el Mundial, apenas cuatro días antes de la final contra Francia, aunque decidió no comunicarlo al resto del plantel para no alterar la concentración del equipo.

Después de cumplir la sanción volvió al fútbol con Calcio Padova y posteriormente se mudó a Emiratos Árabes Unidos para incorporarse al Forte Virtus. En septiembre, al despedirse de Italia, reconoció que atravesaba una etapa de profundos cambios junto a su familia.

Hoy, casi cuatro años después de aquella noche en Qatar, el Papu volvió a aparecer alrededor de la Selección, aunque de una manera inesperada: comentando desde Kuwait el partido que marcó la despedida de Messi.

Los caminos volvieron a cruzarse, pero el interrogante permanece. Gómez fue campeón del mundo, formó parte de uno de los grupos más exitosos de la historia argentina y, después de levantar la Copa en Qatar, nunca volvió a vestir la camiseta albiceleste. Qué ocurrió realmente entre aquella celebración y su alejamiento definitivo de la Selección sigue sin tener una respuesta pública.