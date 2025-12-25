Tristeza en Independiente de Neuquén por la muerte de un histórico técnico de inferiores

El club de la capital neuquina y la Asociación de Técnicos lo despidieron a través de las redes sociales.

En Navidad, la familia del fútbol capitalino recibió una mala noticia con la muerte de un histórico técnico de Independiente de Neuquén en sus divisiones formativas. Se trata de Raúl Bassolino , quien durante décadas trabajó en las formativas del Rojo y falleció este jueves.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de rojo neuquino, donde valoraron la trayectoria del "Panza" en la formación de jugadores y personas a lo largo de los años.

"Con profundo dolor, despedimos a una gran persona: Raúl “Panza” Bassolino, quien fuera parte de nuestra institución durante muchos años. “Panza” técnico de fútbol que formó a jugadores y personas desde escuela de fútbol hasta llegar bloque mayor, dejó un hermoso legado dentro de nuestra institución. Amigos, dirigentes, profesores, jugadores e hinchas lo recordaremos de la mejor forma. Nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y allegados, de parte de toda la comisión directiva de nuestro club, y en especial de todo el mundo del fútbol".

panza bassollino 2

Hace un par de años había fallecido su mamá Hilda, momento en el que fue acompañado por la familia del Rojo con expresiones públicas y presencia en el sepelio que se hizo en CALF. Este jueves ocurrió lo mismo con Raúl, quien por la tarde del 25 de diciembre fue despedido por sus seres queridos, jugadores, compañeros de club y dirigentes.

Por su parte, la Asociación de Técnicos de Río Negro y Neuquén también realizó un posteo en su página oficial para despedir a Bassolino.