Turismo Carretera: Werner manejó a lo campeón, ganó en Toay y llegará a la última fecha como líder

Werner había hecho la pole el sábado, sumando puntos desde el comienzo. Después no pudo mantenerse en la serie y por eso arrancó la carrera tercero. Pero igual tuvo dos maniobras fundamentales que demostraron una vez más porqué tiene el lugar ganado de campeón en las páginas de la historia deportiva a nivel país.

Los sobrepasos a Santiago Mangoni (Camaro) y Trucco fueron de lo mejor del fin de semana y le permitieron quedar adelante de todos, lugar que no abandonó pese a tener a un gran piloto detrás como Canapino.

Es el segundo triunfo en el mismo circuito en la temporada para el entrerriano, que logró su tercera victoria del año y la número 27 de su carrera, quedándose con el lugar del más ganador de los pilotos en actividad.

En la pelea por el título, Mariano le sacó una ventaja de 12,5 puntos sobre Julián Santero (Ford Mustang), que fue undécimo, cuando quedan 70,5 puntos en juego. Después vienen Mangoni con 138, Germán Todino y Valentín Aguirre con 125.

Qué dijo Werner después de ganar

“Fue una carrera increíble. Tuve un misil, un Fórmula 1. Las cosas no venían saliendo antes y ahora se está dando todo junto. Hubo momentos donde no encontrábamos el funcionamiento, hoy probablemente digan que lo estaba guardando. Pero no es así. Los chicos trabajaron un montón y ahora se ven los resultados. Queda 1 carrera, ahora depende de nosotros, pero este deporte te da y te quita. Lo importante es dejar todo”, declaró Werner.

Cómo les fue a los pilotos regionales

Dos de los tres representantes zonales terminaron en el top 10 de la fecha 14, la penúltima del año. José Manuel Urcera finalizó séptimo, a 6.785 de Werner. Con su Mustang, Manu había clasificado sexto el sábado y quedó segundo en la tercera serie del domingo, para largar cuarto, en la misma línea que el ganador de la carrera.

Lautaro De La Iglesia fue octavo a 6.979 del ganador. El neuquino había clasificado undécimo y fue quinto en la segunda serie con el Dodge Challenger, por lo que pudo ganar un par de lugares en la final y volvió a estar a la altura.

Si bien, al igual que Urcera, Lautaro no tiene posibilidades de pelear por la Copa de Oro, se metió como uno de los tres pilotos de Último Minuto para integrar el top 15 de la máxima.

El más flojo de los tres fue Juan Cruz Benvenuti, que clasificó 26 después tuvo que abandonar en la final con el Chevrolet Camaro.