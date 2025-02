Un campeón del mundo llegó a México y será dirigido por Demichelis: "No vengo a pasear"

" No vengo a pasear a México . Soy un persona que no se cansa de ganar en el fútbol y no vive del pasado. No vengo a poner en una bandera lo que gané. Busco trofeos y oportunidades nuevas", advirtió el futbolista durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el marco de su presentación. Lo cierto es que el último partido oficial que disputó el central fue el 26 de mayo de 2024 , vistiendo la camiseta del Sevilla y frente al Barcelona.

A su vez, remarcó que conoce la historia del equipo y las desavenencias que atravesó en el último tiempo, como la derrota en la final de la pasada Liga MX: "No quiero que me echen toda la presión, pero seguramente serán un plus mi aportación, mi experiencia y lo que pueda ayudar. Me gustan los retos, soy consciente de la rivalidad de Rayados con los Tigres UANL y el América, pero va siendo hora de que las copas cambien de vitrinas".

De todas formas, Ramos aclaró que precisa de dos o tres semanas para acoplarse con el resto de sus compañeros y estar disponible para Micho: "Mi idea es que cuando entre, no tenga que salir; hacer una buena base de fuerza para tirar de largo toda la temporada. Mantengo mi lealtad al fútbol. No sé vivir de otra manera que invirtiendo las 24 horas del día. Más que hablar fuera de la cancha, me gusta hablar dentro de ella".

El picante dorsal que Sergio Ramos utilizará en homenaje al título de Champions

El crack, a su vez, destacó que utilizará el dorsal 23 en referencia al gol que igualó las acciones en aquella icónica final de la Orejona en 2014 entre la Casa Blanca y el Atlético de Madrid, que terminó con victoria 4-1 para los dirigidos por Carlo Ancelotti: "Ha sido mi momento mas épico. Es un honor dejar el número 4 en el cajón y sacar este, que representa algo muy sentimental".