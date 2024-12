Por qué Sergio Ramos no quiso firmar con Boca

El zaguero central no tiene definido su futuro. Desde mayo se encuentra como agente libre, al salir de Sevilla, y no ha vuelto a disputar partidos oficiales. Aun así, el multicampeón con el conjunto merengue se mostró entrenando en sus redes sociales, dado que no considera su retiro. La única certeza por el momento es, según trascendió en diversos portales, es que su llegada a Boca no se dará.