Un clima al Rojo vivo: la barra amenazó de muerte a los jugadores de Independiente

Por ahora, para colmo, el Rojo no pudo sumar de a tres desde que asumió el DT ex Defensa y Justicia. En el duelo correspondiente a la fecha pasada contra San Lorenzo, en el que los Diablos debieron jugar con un hombre menos a lo largo de 70 minutos por la expulsión de Alex Luna, los pibes se hicieron cargo y dejaron una buena imagen. No obstante, los más grandes son mirados de reojo. "La próxima no hablamos", fue la contundente frase que dejaron los hinchas que controlan la popular antes de retirarse.

El cuadro de Avellaneda estuvo muy cerca de pelear el descenso la temporada pasada, pero Carlos Tévez logró acomodar el barco y hasta quedaron al borde de la clasificación a la siguiente ronda de la Copa de la Liga. Finalmente, Talleres de Córdoba igualó un pleito que perdía 2-0 con 10 futbolistas y los siete veces campeones de la Libertadores quedaron sin chances de avanzar. Ahora, Independiente se encuentra a siete unidades de Lanús en la tabla general, el último que accede a copas internacionales, y no le sobra nada en los promedios.