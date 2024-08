El cruce del DT de Independiente contra un periodista por una pregunta desubicada

Embed ¡EL TENSO CRUCE DE VACCARI CON UN PERIODISTA!#LigaProfesional Tras el empate 0 a 0 ante San Lorenzo, al entrenador del Rojo le preguntaron por su continuidad y se sorprendió.@PasoaPaso pic.twitter.com/oxJz0cjezS — TyC Sports (@TyCSports) August 5, 2024

El enojo de Julio Vaccari con un periodista tras el empate de Independiente

"¿Plazos? Pará, pará, pará. Cuando me decís 'te pones plazos'... ¡¿Ya me querés echar?!", respondió Vaccari entre risas, intentando manejar la situación con humor, aunque claramente incómodo. "Me querés echar, claramente. Me dijiste si me ponía plazos, lo que significa '¿Cuándo te vas a ir?'", continuó, dejando en claro su sorpresa y descontento con la consulta. A pesar de la incomodidad, Vaccari se mostró firme en su compromiso con el club: "Me siento muy feliz de estar en esta institución. Amo y disfruto estar en este club".