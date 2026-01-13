Un defensor campeón con Racing podría reforzar a Independiente

El Rojo podría llevarse a un ex jugador de su clásico rival para sumar competencia en su línea del fondo.

La dirigencia de Independiente mantiene charlas con el entorno del defensor campeón de la Superliga 2018/19 con Racing, Renzo Saravia , para ser el segundo refuerzo del equipo de Gustavo Quinteros. El lateral derecho podría sumarse a la vereda de en frente de Avellaneda tras su exitoso ciclo en la Academia.

El entrenador de Independiente aprobó el ofrecimiento por parte de la dirigencia que ya tuvo un acercamiento formal con el lateral derecho cordobés que viene de jugar en Atlético Mineiro de Brasil durante las últimas tres temporadas.

El futbolista de 32 años no renovó su vinculo con el club de Belo Horizonte, el cual venció en el mes de diciembre, y quedó con el pase en su poder. Ante esto, Saravia fue ofrecido a dos clubes más además de Independiente: el Göztepe de Turquía y Belgrano de Córdoba , equipo en el que se formó y debutó profesionalmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FacuFazio91/status/2010938818279489933?s=20&partner=&hide_thread=false El lateral que quiere Gustavo Quinteros para sumar a #Independiente es Renzo Saravia.



No va a ser una negociación sencilla, pero ya hubo un acercamiento con el futbolista.



Info junto a @CLMerlo en @picadotv_ pic.twitter.com/JTHVPYNFYY — Facu Fazio (@FacuFazio91) January 13, 2026

Además, habría tenido un llamado de su ex club para volver a vestir la camiseta de la Academia, pero el lateral derecho habría declinado la oferta, manifestando que quiere continuar en otro equipo.

El defensor tuvo un paso por Avellaneda entre 2017 y 2019, pero con la camiseta de Racing, equipo en el que disputó 49 partidos y fue una pieza fundamental en la conquista de la Superliga Argentina 2018/19.

Además, este gran nivel en Racing lo llevó a ser convocado a la Selección argentina para disputar la Copa América 2019 donde terminó en tercer lugar. En este certamen, Saravia jugó solo dos partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Comu_Racing/status/1036391757729198081?s=20&partner=&hide_thread=false De Selección : Renzo Saravia fue citado para jugar los amistosos de @Argentina

¡Felicitaciones! pic.twitter.com/HJ0YkIFkd5 — La Comu de Racing (@Comu_Racing) September 2, 2018

En el último año en Brasil, el cordobés disputó 31 partidos de 73 posibles, alternando titularidad con suplencia en el Brasileirao, Copa de Brasil, Campeonato Mineiro y Copa Sudamericana. En este último, donde perdió la final ante Lanús, fue el certamen donde más encuentros jugó desde el inicio.

Felipe Loyola podría irse de Independiente

El mediocampista chileno, que arribó a Independiente en 2024, podría tener destino europeo en este mercado de pases, luego de que se rumorearan varias posibilidades de venta. Loyola estuvo en el radar del Bayern Munich el año anterior.

La oferta sería del Pisa de Italia, que ofrecería 7.000.000 de Euros Brutos por el 70% del pase del jugador, con una opción para adquirir el otro 30% por cuatro millones y medio de euros. Independiente podría pedir una plusvalía del 15% en una futura venta del futbolista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mati_Martinez/status/2011162618241962459?s=20&partner=&hide_thread=false MERCADO | AHORA



Oferta formal del #Pisa de Italia por Felipe Loyola.



7 millones de euros brutos por el 70%.



Opción por el 30% de 4.5 M euros



Se está estudiando plusvalía.



Se últiman detalles ! pic.twitter.com/gOLsbKSiR6 — Matias Martinez (@Mati_Martinez) January 13, 2026

Independiente venció a Peñarol en un amistoso informal

El equipo de Quinteros, que disputó un amistoso de dos tiempos de 25 minutos, empezó perdiendo con el gol del mediocampista Leonardo Fernández. En un tiro libre de media distancia, el jugador de 27 años remató al palo izquierdo y al arquero Joaquín Blazquez, en un disparo absolutamente controlable, se le escapó de las manos y terminó siendo el 1-0 de Peñarol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2011069895791034649?s=20&partner=&hide_thread=false Final de los primeros 25’.



Peñarol 1-0 Independiente



17’ Leo Fernández. pic.twitter.com/WdaiGJr9mt — PEÑAROL (@OficialCAP) January 13, 2026

El Rojo llegó al empate con el gol del defensor Juan Manuel Fedorco. Tras un gran tiro de esquina al vértice derecho del área por parte de Ignacio Malcorra, Milton Valenzuela la cruzó al otro palo donde apareció Fedorco, le dio de lleno al parante diestro del arquero Washington Aguerre y puso el 1-1.

Finalmente, Independiente logró la victoria con el gol de Malcorra tras una gran jugada colectiva. Luego de una serie de pases, la pelota le llegó a Walter Mazzantti sobre el vértice izquierdo del área donde tocó en profundidad para Mateo Pérez Curci que, de primera, metió el buscapié al medio donde apareció el mediocampista y flamante refuerzo del ´Rojo´ que solo la tuvo que empujar debajo del arco.