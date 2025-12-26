Sorpresa en el mercado de pases: Independiente busca a un ex Racing
El Rojo busca reforzarse con un delantero que supo hacer las divisiones inferiores en el clásico rival.
Independiente comienza a moverse en este mercado de pases con el objetivo de reforzarse de la mejor manera posible de cara al 2026 y uno de los jugadores que tiene en la mira es el delantero Alexis Cuello, surgido de Racing.
El técnico del “Rojo”, Gustavo Quinteros, pidió al menos un refuerzo en la defensa, el mediocampo y la delantera.
Es por este pedido que la dirigencia de Independiente ve con buenos ojos la posible llegada de Cuello, quien tuvo un muy buen 2025 en San Lorenzo, donde se convirtió en una pieza fundamental para el equipo que actualmente dirige Damián Ayude. En 36 partidos disputados este año, el delantero hizo seis goles y entregó una asistencia, aunque fue clave en la ofensiva del equipo de Boedo.
Cuello surgió de Racing, aunque nunca tuvo oportunidades y no llegó a debutar en primera con la “Academia”. Fue por esto que para la temporada 2019/2020 se fue a Barracas Central, aunque luego ser transferido a Instituto de Córdoba y después a Almagro, para finalmente recalar en San Lorenzo a principios del 2024.
Pese al interés que demostró Independiente, la llegada de Cuello no sería para nada fácil, ya que San Lorenzo pide cinco millones de dólares, una cifra impagable para el club de Avellaneda que atraviesa una delicada situación económica.
Es por esto que Independiente buscaría pagar una suma menor e incluir a algunos jugadores en la operación para que finalmente se pueda llevar a cabo la transferencia. De todas maneras, Boca también está interesado en Cuello, por lo que el club de Avellaneda no la tendrá nada fácil.
Mercado de pases: los jugadores del fútbol argentino que quedan libres
El mercado de pases del fútbol argentino ya empezó a ser noticia debido a que el próximo 1° de enero varios jugadores quedarán en libertad de acción tras finalizar sus contratos con los clubes donde estuvieron este año.
Entre los futbolistas que aún no definieron su futuro aparecen nombres pesados del ámbito local, como Gonzalo “Pity” Martínez, Enzo Pérez, Frank Fabra, Luciano Vietto e Ignacio Malcorra, protagonistas recientes de equipos grandes y con peso específico en la Liga Profesional.
La lista de jugadores que quedarán libres incluye referentes históricos, jugadores con recorrido internacional y otros que buscan relanzar su carrera tras un semestre con poca continuidad.
Aldosivi
- Gonzalo Mottes
- Ayrton Preciado
- Ignacio Guerrico
- Nahuel González
Argentinos Juniors
- Sergio Romero
Atlético Tucumán
- Leandro Díaz
- Damián Martínez
- Guillermo Acosta
Banfield
- Frank Castañeda
Barracas Central
- No tiene
Belgrano
- Facundo Quignon
- Elías López
- Lucas Menossi
Boca Juniors
- Cristian Lema
- Frank Fabra
Central Córdoba (SdE)
- José Florentín (seguirá su carrera en Independiente Rivadavia)
Defensa y Justicia
- Enrique Bologna
- Rafael Delgado
Deportivo Riestra
- Jaime Barceló
Estudiantes (LP)
- Leonardo Suárez
Estudiantes de Río Cuarto
- Fabio Vázquez
- Brian Olivera
Gimnasia (LP)
- Juan Manuel Villalba
Gimnasia de Mendoza
- Facundo Nadalín
- Ignacio Antonio
- Ismael Cortez
- Nicolás Servetto
Huracán
- Nicolás Goitea
- Hernán De La Fuente
- Federico Marín
- Agustín Curruhinca
Independiente
- No tiene
Independiente Rivadavia
- Thomas Ortega
- Laureano Rodríguez
- Santiago Muñoz
Instituto
- Nicolás Zalazar
- Lucas Rodríguez
- Joaquín Papaleo
Lanús
- Alexis Canelo
- Leonel Cardozo
Newell’s Old Boys
- Éver Banega
- Josué Colman
- Genaro Rossi
- Luciano Lollo
- Carlos Ordoñez
Platense
- Ignacio Schor
Racing Club
- Gabriel Arias
- Luciano Vietto
- Santino Vera
River Plate
- Milton Casco
- Enzo Pérez
- Gonzalo Martínez
- Miguel Ángel Borja (jugará en Cruz Azul de México)
- Ignacio Fernández (jugará en Gimnasia La Plata)
Rosario Central
- Ignacio Malcorra
- Carlos Quintana
San Lorenzo
- Ezequiel Cerutti (podría continuar en el club)
- Nery Domínguez
- Andrés Vombergar
- Emanuel Cecchini
Sarmiento
- Facundo Roncaglia
- Iván Morales
- Gastón Sauro
- Federico Paradela
- Pablo Magnín
Talleres de Córdoba
- Rubén Botta
- Javier Burrai (iría a Sarmiento)
Tigre
- No tiene
Unión de Santa Fe
- Lucas Gamba
- Francisco Gerometta
Vélez
- No tiene
