Inesperado: el tremendo elogio de una leyenda de Independiente para Gustavo Costas

Un histórico exjugador sorprendió con una particular frase sobre el entrenador de Racing.

Gustavo Costas ha demostrado dentro del campo de juego o afuera que es un apasionado por Racing , club del que es hincha y entrenador. En cada uno de los partidos que disputa la Academia por el torneo que sea saca su versión más efusiva con movimientos sobre la línea de cal que no se ven en ninguno de los otros entrenadores que son parte de la Primera División del fútbol argentino.

Esta forma de sentir el fútbol le ha traído más de una crítica, pero también elogios, por parte de quienes son parte de alguna manera del fútbol. Quizás una de las pocas situaciones que se ha visto en el último tiempo es que desde Independiente caiga un elogio para con el entrenador del clásico rival con el cual tienen una pica histórica que la demuestran en el clásico de Avellaneda.

En las últimas horas un histórico de Independiente no escatimó en elogios para el DT y se sinceró ante las cámaras de la señl deportiva ESPN confesando que le atrae la forma en la que Costas vive el fútbol. " ¿Cómo no lo voy a respetar? Me gusta que sea así ", dijo el histórico Ricardo Bochini generando una atención particular en su relato.

En continuación con su relato el exjugador profundizó: "Creo que todos los que sienten a un club van a ser así. Yo estando en Independiente haría lo mismo".

El fixture de Independiente en el Apertura 2026

Fecha 1: Independiente vs. Estudiantes de La Plata

Fecha 2: Newell’s vs. Independiente

Fecha 3: Independiente vs. Vélez

Fecha 4: Platense vs. Independiente

Fecha 5: Independiente vs. Lanús

Fecha 6: Independiente Rivadavia vs. Independiente

Fecha 7: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente

Fecha 8: Independiente vs. Central Córdoba

Fecha 9: San Lorenzo vs. Independiente

Fecha 10: Independiente vs. Unión

Fecha 11: Instituto vs. Independiente

Fecha 12: Independiente vs. Talleres

Fecha 13: Independiente vs. Racing

Fecha 14: Boca Juniors vs. Independiente

Fecha 15: Independiente vs. Defensa y Justicia

Fecha 16: Deportivo Riestra vs. Independiente

¿Vuelve o no? Dibu Martínez no anduvo con rodeos y se refirió a un posible regreso a Independiente

En Independiente tienen la ilusión y sueño de tener en sus filas al arquero campeón del mundo Dibu Martínez, surgido en la institución pero lugar donde tuvo un corto período debido a que rápidamente emigró a la Premier League para afrontar las inferiores en el Arsenal.

El arquero atraviesa un gran momento futbolístico siendo importante en el Aston Villa y con una actuación superlativa en la Selección argentina que contribuyó para conseguir grandes títulos. La nostalgia aún hace que en la cresta de la ola el arquero no se olvide del rojo, un lugar al que siempre ha querido volver.

Sin embargo el arquero fue claro con las posibilidades de retornar a la Argentina en el corto plazo y no dudó en sincerarse frente a la cámara de DSports: "Obviamente siempre me gustó la idea de jugar en Independiente, pero lo veo lejos. Tengo todavía dos años de contrato (con Aston Villa), estoy en el Mundial, estoy en mi mejor momento".

Luego, sumó: "¿Si lo evalúo en el futuro? Muy difícil, yo si quiero volver quería volver bien, como estoy ahora. Creo que las últimas balas se van perdiendo".