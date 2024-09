Un entrenador estrella que dirigió a Messi sorprendió al confesar una intimidad durante una entrevista

En continuidad con la entrevista, fue consultado si hablaba en el grupo de Whatsapp de los jugadores para no perder por completo el diálogo. Pero, de manera sorpresiva, Guardiola sorprendió con su respuesta: “No, no tengo WhatsApp. ¿Por qué? No me gustan los correos, ni WhatsApp ni nada de eso. Solo tengo un teléfono. Ni TikTok, Twitter y Instagram, nada. Solo mi teléfono y mensajes, ya está".