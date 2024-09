Un ex Boca salió a bancar a Cristian Medina por sus ganas de irse a Europa

Uno de los que salió en defensa de Medina fue Pablo Mouche, exdelantero del club y campeón del Apertura 2011 bajo la dirección de Julio Falcioni. En una entrevista con Te Dejo En Orsai, Mouche expresó su total apoyo al volante. "Lo banco a muerte. Si tenemos en cuenta que salió de las Inferiores, que no debe ser el mejor pago del plantel, con la crisis económica que hay en el país y que la carrera es corta y no sabés cuándo se puede terminar... yo le aconsejaría que agarrara el tren", afirmó el exjugador, refiriéndose a la posibilidad de que Medina acepte la oferta del Fenerbahçe.

Mouche también recordó su propia experiencia al intentar dejar Boca, mencionando las dificultades que enfrentó para que el club aceptara su transferencia en su momento. "Yo luché para irme y que me aceptaran la transferencia. Me la negaban hacía varios mercados", explicó, trazando un paralelo entre su situación y la de Medina.

El momento decisivo para las negociaciones por Medina llegó tras la filtración de un video que generó revuelo entre los hinchas. En el video, grabado durante un entrenamiento, se escucha al mediocampista hablando con su compañero Miguel Merentiel, diciendo: "Si no me voy ahora, no me voy más. Voy a firmar un contrato de por vida".

Medina 2.jpg Cristian Medina

Cómo es la situación contractual entre Medina y Boca

Esta charla privada fue publicada en YouTube, desatando un debate entre los hinchas y generando críticas hacia el jugador. Mouche también se refirió a esta filtración, señalando que "me pareció una estupidez que el video haya salido a la luz y que quemaran al pibe de esa manera". Sin embargo, no culpó directamente a nadie y prefirió no señalar responsables.

En cuanto a la situación contractual, Fenerbahçe envió una oferta de 15 millones de dólares, incluyendo bonos y una plusvalía del 20% de una futura venta de Medina. No obstante, la dirigencia de Boca, liderada por Juan Román Riquelme, rechazó la oferta al considerar que estaba por debajo de la cláusula de rescisión del jugador, valuada en 20 millones de dólares. Aunque la oferta fue desestimada, Boca dejó abierta la puerta a negociar bajo una condición: que Medina permanezca en el equipo hasta enero, una vez finalizada la competencia actual, para no afectar al plantel dirigido por Diego Martínez.