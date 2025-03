Un ex delantero de River marcó las grandes diferencias de Marcelo Gallardo

En diálogo con Placar TV el delantero contó recuerdos de cómo trabajaba el entrenador durante esa gloriosa etapa, donde obtuvo la Libertadores 2018 tras vencer a Boca en la final: "Cuando estaba con nosotros marcaba mucho la diferencia. Él siempre quería ganar pero apostaba mucho a las formas de cómo conseguirlo. No buscaba ganar de cualquier forma sino ganar gustando, jugando bien, proponiendo, siendo un equipo agresivo, arriesgado y que se parara alto".

Luego agregó: "Otra cosa que lo hace ser un gran entrenador es la mentalidad de siempre querer mejorar. Recuerdo que luego de partidos en los que ganamos 5-0 o 6-0, él siempre encontraba tres o cuatro cosas para mejorar. Nosotros decíamos: ¿Cómo es posible? pero para él siempre había detalles para corregir. Si nos corregía cuando ganábamos 6-0, imagina cuándo perdíamos. La derrota la utilizaba como ese plus para seguir buscando cosas importantes".

Sumado a esto, se refirió al motivo de su salida como agente libre: "En ese momento, River tenía la posibilidad de comprar el otro porcentaje de mi pase y yo podía quedarme en el club. Pero, como se había dado el contrato con el Atlético Madrid no le permitía a River tener esa posibilidad de comprarlo y se había vencido el tiempo en el cual me podían comprar. Mi contrato con el Atlético de Madrid se vencía al mismo tiempo que venció el de River: iba a quedar como agente libre sí o sí", contó y agregó: "Yo quería dejarle algo al club, que River monetizara por todos los años que viví y todo lo que me hicieron crecer como jugador. La forma en la que se dio la negociación con el Frankfurt hizo que River recibiera algo de dinero. Entiendo que la gente hubiera esperado que fuera como una transferencia normal, pero bueno, desde mi parte hice todo lo que estuvo al alcance de mis manos y pude salir bien del club que fue lo más importante para mí".

River busca recuperarse de la derrota en la Supercopa contra Atlético Tucumán: hora, formaciones y TV

Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol - Fecha 9

Estadio: Mas Monumental

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Fabrizio Llobet

Hora de inicio: 19:15. TV: ESPN Premium.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña o Milton Casco; Matías Kranevitter, Maximiliano Meza, Gonzalo Martínez; Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Matías Orihuela, Miguel Brizuela, Matías de los Santos, Damián Martínez; Nicolás Laméndola, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Ramiro Ruíz; Luis Miguel Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.