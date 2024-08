Un ex jugador de Gallardo contó cuál es la falla que más le molesta en River

El director técnico más ganador de la historia del conjunto Millonario volvió a tomar el timón del club de sus amores y ya se empiezan a notar los cambios. Y en ese contexto, ahora el que habló al respecto fue Julio Chiarini, ex jugador de la banda roja que supo levantar la Copa Libertadores en el primer mandato de Gallardo en el club.

El ex arquero con pasado en el Millonario entre 2014 y 2016 nunca tuvo muchos minutos, ya que siempre fue el arquero suplente tras la sombra de Marcelo Barovero, pero aún así pudo disfrutar de varios títulos en River Plate.

Ahora, en una entrevista con TNT Sports, el cordobés, habló acerca de algunos detalles de los primeros años del Muñeco al frente de la institución, y las cosas que lo llevaron a ser el más ganador de la institución, como su dinámica de trabajo o su liderazgo.

En primer lugar, recordó: “Los entrenamientos eran muy intensos, muy serios. Él se molestaba mucho cuando controlábamos mal la pelota y hoy hace foco siempre en eso. Hoy el fútbol es muy rápido, el jugador que controla y con el mismo control se saca un hombre de encima hace la diferencia. Marcelo insistía en eso”.

image.png

“Hacía mucho reducido a un toque, a dos toques. Buscaba que el jugador se perfeccione en ese sentido. Lo que más inculcaba era el control de la pelota y era lo que más le molestaba. Eso y que todos estén concentrados, que todos corran. Era una hora, horita y cuarto, muy intensa. El profe de River también, durísimo. En lo personal creo que fue mi mejor etapa desde lo físico”, agregó.

En cuanto a la forma de liderar el grupo, destacó: “Marcelo tiene una combinación de todo que a mi me ha dejado muchísimas cosas. Sobre todo el manejo que tiene del grupo, es lo que más me sorprendió, porque los tiene a todos bien, había muchas figuras ahí, eran todos importantes, pero no tenía problema de sacar a nadie y ninguno se enojaba”.

“Eso era la bueno y no pasa, en grandes instituciones del mundo los que tienen mucha trayectoria por ahí te lo hacen saber, pero ahí el que salía, agachaba la cabeza y salía a trabajar”, completó.

image.png

Julio Chiarini y su paso en River

El arquero fue una de las primeras incorporaciones de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate en 2014, y allí disputó un total de 16 partidos con la banda roja en los que recibió 17 goles y mantuvo la valla invicta en 4 encuentros. El ex Instituto estuvo en Núñez entre 2014 y 2016, donde conquistó cuatro títulos: una Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana, una Copa Libertadores y una Suruga Bank.