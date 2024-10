Un famoso jugador mexicano trató de mercenario a Gago: "Se vendió"

Pintita ya no dirigirá a las Chivas de Guadalajara en el clásico contra América por la Liga MX y llegaría a Buenos Aires en las próximas horas para arreglar todo lo formal con el Xeneize. El próximo fin de semana no hay actividad para Boca por la fecha FIFA y el sábado siguiente visitará a Tigre por la Liga Profesional, donde se espera que dirija su primer encuentro.

En todo este contexto, si bien para los hinchas del club de la Ribera la situación es muy positiva y muchos se mostraron a favor de la llegada del ex mediocampista al banco de suplentes, en México la cosa no fue igual, y los hinchas del Rebaño Sagrado mostraron su desazón, y en este caso, también lo hizo un reconocido ex jugador y referente del fútbol de dicho país.