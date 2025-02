Un famoso periodista anticipó cuál va a ser el futuro de Fernando Gago en Boca

A pesar de la presión y el descontento generalizado, el DT aseguró que se siente "con fuerzas para seguir" al mando del equipo. En conferencia de prensa, dejó en claro que no tiene intenciones de renunciar y que seguirá trabajando para revertir la situación. "Es un golpe durísimo. Era una ilusión que teníamos. Es un partido que merecíamos ganar. Tuvimos muchísimas situaciones, pero no se dio", expresó con evidente frustración.

La reacción de los hinchas: furia en La Bombonera y en las redes

El público de Boca no ocultó su descontento. Durante y después del partido, los hinchas cantaron eufóricamente "que se vayan todos, que no quede ni uno solo", en clara referencia al cuerpo técnico y a algunos jugadores. Pero la furia no quedó solo en las tribunas: las redes sociales se inundaron de mensajes pidiendo la renuncia de Gago.

Frases como "Gago tiene que renunciar ya mismo", "Que Gago renuncie solo" o "Si Gago no renuncia en conferencia, este club es un chiste" se replicaron una y otra vez en X (ex Twitter), donde el entrenador se volvió tendencia a nivel nacional. Algunos fanáticos también apuntaron contra jugadores como Edinson Cavani, cuyo rendimiento en la serie estuvo lejos de las expectativas.

Un periodista anticipó el futuro de Fernando Gago

La eliminación no solo representó un fracaso deportivo, sino también un golpe económico para Boca, que perderá ingresos millonarios por no avanzar en la Copa. Esto aumenta la presión sobre la dirigencia, que por ahora no tiene planes de despedir a Gago. Según informó Germán García Grova, "Fernando Gago NO RENUNCIÓ. La dirigencia NO QUIERE echarlo. El plantel no recibió comunicación sobre algún cambio al respecto".

A pesar de la derrota y de la enorme presión externa, Gago no piensa dar un paso al costado. Su idea es utilizar lo que queda del año para consolidar el equipo y enfocarse en los próximos desafíos, principalmente la Liga Profesional y el Mundial de Clubes 2025. Sin embargo, el clima en Boca está más tenso que nunca, y la continuidad del DT dependerá de los próximos resultados.