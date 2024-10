Un famoso periodista contó cómo es el duro momento de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: "Bajoneado"

Simeone.jpg Julián Álvarez y el Cholo Simeone

Y agregó: “Simeone, desesperado, le hace señas para que se quede por la izquierda y entra Giuliano”. A partir de ahí, Julián no fue el mismo: “Lo anuló, no jugó más, se desmoralizó. Fue así, no salió en televisión, en ningún lado. Entró Giuliano y lo mandó al hijo de 9. Entre parentésis, el hijo no es malo, es buen futbolista”.

“El equipo es algo a la deriva, no tiene forma, no se sabe de qué juegan. Y vamos a lo preciso, a lo que más nos importa: a Julián Álvarez le está haciendo mal. Lo está perjudicando. No se puede pensar en un futbolista que lo pongo donde se me canta 10 minutos en un lugar, 10 minutos en otro, media hora en otro. Anda a jugar de 9; no, anda a la izquierda; no, después anda de enganche; no, ahora salí. Ayer, lo cambia en el minuto 58 (ante Benfica, por la Champions League). ¿En serio?”, cuestionó sobre el rendimiento del equipo.

En su relato profundizó sobre el estado anímico del delantero: “Yo a Julián lo veo bajoneado, no está cómodo, esperemos que mejore esto y que no lo afecte en la selección argentina”. Es que el delantero no muestra la misma alegría en el campo de juego como en el City y tampoco logra traducirlo en su cuota goleadora que tan solo suma dos goles en diez partidos.

Julian Álvarez 2.jpg

Para cerrar, agregó: “Simeone no le da una entidad. No le da entidad de figura y estrella, ni siquiera de delantero. Si lo comparamos con el Manchester City, ese equipo ataca con los 10 jugadores de campo en tres cuartos de campo hacia al área rival. Y el equipo de Simeone no hace ese trabajo, entonces Julián Álvarez no luce”.

Cuál es el jugador con el que el Atlético de Madrid quiere reemplazar a Julián Álvarez a un mes de haber llegado

El paso de Julián Álvarez al Atlético de Madrid, uno de los fichajes más destacados del último mercado, prometía ser un nuevo capítulo en la carrera del delantero argentino, quien buscaba mayor protagonismo tras su experiencia en el Manchester City. Sin embargo, la adaptación de la "Araña" al esquema de Diego Simeone no ha sido sencilla, y la paciencia en el club “colchonero” parece estar llegando a su límite.

A pesar de que Álvarez ha demostrado destellos de su talento, como el gol rápido que marcó contra la Real Sociedad, su rendimiento ha sido irregular y no ha logrado asentarse como la figura indiscutida que el Atlético esperaba. El empate 1-1 en ese partido dejó un sabor amargo, ya que, después de la ventaja inicial, el equipo no supo mantener el ritmo y permitió que los vascos igualaran el marcador. Esta falta de consistencia en el juego del equipo y del delantero argentino ha generado preocupación tanto en la dirigencia como en el cuerpo técnico.

Simeone 1.jpg

El propio Jorge D’Alessandro, analista en el programa español El Chiringuito, fue contundente en su crítica sobre la situación del delantero: “El empate llegó por falta de actitud del Atlético de Madrid. Tenía el partido, con un gol al minuto, pero en vez de ir a buscarlo se replegó. Julián es el jugador con mayor criterio futbolístico”. Sus palabras reflejan una percepción compartida por algunos, que ven en Álvarez un futbolista con capacidad, pero que aún no ha encontrado el contexto ideal para brillar.

La falta de química entre Julián Álvarez y Diego Simeone ha sido un tema recurrente en el entorno del club. Según D’Alessandro, “el entrenador es incompatible con Julián porque no hay una sensibilidad futbolística, no se pueden entender”. Esta apreciación pone en evidencia una tensión en el esquema de juego, donde el estilo metódico y defensivo del "Cholo" no parece estar en sintonía con las cualidades ofensivas y dinámicas de la “Araña”.

Julian Álvarez.jpg Cholo Simeone

El delantero que ya mira el Atlético de Madrid para reemplazar Julián Álvarez

Ante la falta de regularidad de Julián Álvarez, la dirigencia del Atlético de Madrid estaría considerando un fichaje importante para reforzar la delantera y mejorar su poder de fuego de cara a la segunda mitad de la temporada. Uno de los nombres que ha ganado fuerza en la agenda de posibles refuerzos es Viktor Gyökeres, delantero del Sporting de Portugal, cuyo desempeño goleador ha llamado la atención de los “colchoneros”.

Con un valor estimado cercano a los 100 millones de euros, la contratación de Gyökeres sería una apuesta fuerte, destinada a revitalizar el ataque del equipo. Si bien el club no planea realizar una gran inversión en el mercado de enero, la posibilidad de traer un delantero de estas características sugiere la búsqueda de un complemento que no solo aporte goles, sino que también pueda adaptarse mejor al estilo de Simeone y elevar el nivel del ataque junto a Álvarez.