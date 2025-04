Un famoso periodista reveló qué falta para que River repatrie a una de sus últimas figuras

El mercado de pases no descansa en Núñez y una bomba comenzó a circular con fuerza en las últimas horas: la posibilidad concreta de que Lucas Beltrán, actual delantero de la Fiorentina y exfigura de River , regrese al club de cara al exigente calendario que se avecina. La noticia fue revelada por el periodista Gabriel Anello, quien aseguró que desde la dirigencia ya iniciaron gestiones para repatriar al atacante cordobés.

Desde su salida al fútbol italiano, el Millonario ha tenido serias dificultades para cubrir el vacío que dejó Beltrán. Su capacidad de sacrificio, presión alta, movilidad y efectividad en el área lo convirtieron en una pieza clave en el equipo de Gallardo y más tarde, en los inicios de la era Demichelis. Su salida dejó una herida abierta que todavía no pudo sanar.

El mal momento de los delanteros de River

Miguel Borja, Salomón Rondón, Facundo Colidio, Adam Bareiro, Sebastián Driussi y Gonzalo Tapia han pasado por el puesto, pero ninguno logró asentarse plenamente ni ofrecer un rendimiento parejo que combine goles y compromiso colectivo como lo hacía el cordobés. Por eso, el regreso de Beltrán no solo despierta ilusión, sino que se perfila como una necesidad deportiva urgente en vísperas del Mundial de Clubes y la Copa Libertadores 2025.

Si bien desde River hay optimismo, el propio Beltrán bajó un poco la expectativa en una entrevista con ESPN: “Volver está en mi cabeza, pero no sé cuándo. Tengo muchos objetivos personales acá en Europa. Yo no puedo ser quien dice que tiene que volver. River es mucho más grande que cualquier nombre. Será cuando los tiempos se den”.

Además, el delantero de la Fiorentina, que ya se ganó un lugar en el fútbol italiano, se refirió al momento que atraviesan otros delanteros del Millonario: “Sé de las características goleadoras de Borja y de los momentos que pasa un delantero cuando no se da el gol. Uno pierde confianza cuando no hace goles y no le salen las cosas. Cuando entre el primer gol, van a venir muchísimos más”.

En lo que fue una charla cargada de cariño hacia el club que lo formó, Beltrán también tuvo palabras para los dos entrenadores que lo marcaron en su paso por Núñez: “Marcelo fue un ADN para mí. Es lo que más me representa en mi forma de juego. Me crié con él y con ese River. Aprendí muchísimas cosas en cuanto a la presión, el ataque directo y el movimiento constante. Con Martín agregué muchísimo juego en equipo, más tenencia. Con Demichelis he mejorado un montón”.